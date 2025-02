Zmaga v Francijo, Polona najvišje med Slovenkami

Francozinja Julia Simon je nova biatlonska svetovna prvakinja v individualni 15-kilometrski preizkušnji. Francozinja je na svetovnem prvenstvu v Švici osvojila osmo zlato kolajno v karieri, četrto na posamični tekmi. Najboljša Slovenka je bila Polona Klemenčič na 17. mestu.

Francoska reprezentantka je bila tista med favoriziranimi biatlonkami, ki je ob dobrem strelskem učinku najbolje razporedila moči na najdaljši ženski progi. V prvi polovici je bila pred njo rojakinja Justine Braisaz Bouchet, blizu je bila Nemka Franziska Preuss, a sta obe kolajni nato izgubili na zadnjih dveh strelskih postankih.

Francozinja je zgrešila eno tarčo, a v teku naredila potrebno razliko. Srebro je osvojila Švedinja Ella Halvarsson, ki se bo s premiernega SP v karieri v Skandinavijo vrnila s srebrom, kljub 20 zadetim tarčam pa je zaostala 37,8 sekunde. Druga Francozinja Lou Jeanmonnot, ki si je prav tako pristreljala minuto pribitka, pa na tretjem mestu 39,2 sekunde.

Polona Klemenčič je bila najvišje uvrščena slovenska biatlonka. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Lepo predstavo je v slovenskem taboru pokazala Polona Klemenčič in z eno napako s puško zasedla 17. mesto, kar je njena druga najboljša posamična uvrstitev na SP. »S tekmo sem res zadovoljna. Na progi sicer nisem imela najboljšega občutka. Malce je bilo sreče, da je imela Anamarija številko pred menoj in če mi je kdo rekel kaj glede tekaškega časa, sem vedela, da je primerljivo, saj je spredaj nekdo resnično hiter. Na strelišču sem naredila to, kar znam,« je poudarila. Lena Repinc je bila z dvema zgrešenima streloma 32., Anamarija Lampič, ki se ji je že pri prvem postanku strgal pašček za streljanje leže, z osmimi minutami dodatka 71. in Živa Klemenčič s šestimi napakami s puško 79.

V sredo bo na sporedu moška posamična tekma na 20 km z Jakovom Fakom, Miho Dovžanom, Lovrom Plankom in Antonom Vidmarjem.