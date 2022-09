Fis napoveduje reforme

Mednarodna smučarska zveza Fis napoveduje obsežno reformo v nordijski kombinaciji, da zagotovi obstanek te športne discipline v olimpijski družini in sprejem ženskih tekmovanj v olimpijski program, je v okviru Foruma Nordicuma v Kranjski Gori danes povedal tekmovalni direktor te discipline Lasse Ottesen. Na Fisu so si želeli žensko tekmovanje v olimpijskem programu že na igrah leta 2026 v Italiji, a je Mednarodni olimpijski komite to zaradi slabe razširjenosti tega športa v svetu zavrnil.

Zaradi šibke konkurence je Mednarodni olimpijski komite zmanjšal število nastopajočih z zdajšnjih 55 na 36. Še naprej naj bi tekmovalci imeli dve posamični tekmi, namesto ekipne pa moštveni sprint. Vse to kaže, da ima šport resen problem z razširjenostjo. Fis pa si želi tudi ženski olimpijski program in s tem po dve tekmi v moški in ženski konkurenci ter tekmo mešanih ekip.

Med novostmi, ki jih namerava uvesti Fis, da izboljša položaj športa, že v sezoni 2023/24, so uvedba supersprinta, tekme s skupinskim startom in tekme mešanih ekip. Po novem naj bi vsi tekmovalci uporabljali tudi enake maže za smuči, da se izenačijo možnosti. Fis namerava tudi bolj regulirati uporabo dovoljenih materialov na tekmah. Ob tem bo Fis pospešil razvojni program za ta šport, da se razširi število držav v nordijski kombinaciji.