Ganljivo sporočilo na čeladi poklon preminulemu očetu

Najboljši slovenski smučar je bil v Alti Badii zadovoljen z devetim mestom. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Padec v nepravem času

je v veleslalomu alpskih smučarjev za točke svetovnega pokala v italijanski Alti Badii osvojil deveto mesto, za 93 stotink sekunde je zaostal za zmagovalcem, Francozom. Presenetil je 20-letni Norvežan, njegov oče je Američan, z drugim mestom, Švicarje bil tretji.Kranjčev nastop je bil nekaj posebnega, bil je na štartu svoje jubilejne stote tekme svetovnega pokala, veleslalom po Gran Risi pa je bil tudi prvi po očetovi smrti. Izjemoma je nastopil s črno čelado z ganljivim sporočilom, da nastopa v spomin na očeta, z napisom »Dad, for you!« oziroma »Oče, zate!« S 163 točkami je kot najboljši Slovenec deseti v skupnem seštevku svetovnega pokala in peti v veleslalomski razvrstitvi (157).»Sneg je bil dokaj klasičen za Alto Badio, bilo je trdo in agresivno. Zadnji teden zame ni bil najlažji. Zagotovo sem imel v določenih delih še nekaj rezerve. Poskušal sem iztisniti maksimum, tako da sem lahko zadovoljen z devetim mestom,« je povedal Žan Kranjec, ki je bil po prvi vožnji šesti. Naslednja veleslaloma bosta 8. in 9. januarja v Adelbodnu, kjer je Kranjec januarja kot prvi Slovenec osvojil najprestižnejšo klasiko in oblekel rdečo majico vodilnega v veleslalomskem seštevku. Novo sezono je odprl s sedmim mestom v Söldnu, v Santa Caterini je osvojil drugo in 19. mesto. Pred Alto Badio pa ga je med pripravami v Avstriji doletela novica o smrti očeta.je bil v Alti Badii s štartno številko 54 med tistimi tekmovalci, ki niso končali prve vožnje. Vrhničan je tudi na četrtem veleslalomu v tej sezoni vpisal ničlo. »Tokrat so bile razmere zahtevne, nisem se najbolje znašel. Poskušal sem smučati pogumno, s tisto linijo, ki bi bila optimalna. Žal mi ni uspelo prikazati najboljšega smučanja. Storil sem napako in padel. Prvi občutki so v redu, malce pa me boli desno koleno. Verjamem, da bom za ponedeljkov slalom v Alti Badii in torkov v Madonni di Campiglio pripravljen tako, kot je treba,« je menil Štefan Hadalin.Slovenski glavni trener za tehnične disciplinepa je dodal: »Žan je tokrat zagotovo imel eno najtežjih, če ne najtežjo tekmo v karieri. Pripravil se je, se boril, je pa dejstvo, da ni bilo vse odvisno od njega, temveč tudi od opreme, ki jo uporablja. Z Žanom moramo biti zadovoljni. Štefanov nesrečni padec pred začetkom slalomske sezone pa ni dobrodošel. A po besedah fizioterapevta in tudi Štefana samega naj ne bi bilo nič hujšega. Upam, da bo že v ponedeljek prišel pripravljen in pokazal tisto, za kar je treniral.«