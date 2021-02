Klemen Bauer končno spet v smučini

Gledal je TV in se učil od mojstrov

Klemen Bauer se rad spominja polnih pokljuških tribun, toda vsaj zaenkrat ga ne moti, da tokrat ne bo vrveža ter se bodo vsi skupaj poskusili v miru boriti za odmevne uvrstitve. V januarju je obležal zaradi koronavirusa, zdaj se po poldrugem mesecu vrača k tekmovanjem. »Veliko biatlona sem gledal po TV in se poskušal učiti od mojstrov,« je povedal naš 35-letni reprezentant. Branilcem lovorik zlate številke

Pri Mednarodni biatlonski zvezi (IBU) so za prvenstvo na Pokljuki sprejeli nekaj novosti. Med njimi je tudi ta, da bodo branilci lovorik iz Anterselve 2020, prvič doslej nastopili s štartnimi številkami zlate barve. Tako naj bi še bolj opozorili nase tudi snemalce in fotografe, saj bo vloga različnih medijev, ko občinstvo tekem ne more spremljati na prizorišču, še bolj pomembna in odmevna. Gorjanci navdušeni nad Evo

Zadnji naselji, preden se cesta z Bleda začenja vzpenjati proti Zatrniku in naprej Pokljuki, sta Spodnje in Zgornje Gorje. Tradicija biatlona in smučarskega teka ima tu, razumljivo, že dolgo brado. Gorjanci pa so zdaj še posebej ponosni na domačinko Evo Urevc, ki je v nedeljo z Anamarijo Lampič dosegla prvo zmago za Slovenijo v ekipnem tekaškem šprintu svetovnega pokala. Tako ob vhodu v Gorje vsak lahko zazna velik pano s fotografijo domače junakinje.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: