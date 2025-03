HK Olimpija: dodatnih 500.000 € za novo sezono

Poldrugi teden po slovesu od sezone v ICEHL, v kateri pri hokejski Olimpiji niso uresničili cilja uvrstitve v četrtfinale končnice, so se javno ozrli k analizi in tudi napovedali močnejše moštvo za prihodnjo zimo. »Ostajamo pri napovedi o napadu na vrh ICEHL v tej štiriletki, okrepili bomo moštvo in temu primerno zvišali proračun vsaj za 500.000 evrov,« je napovedal predsednik kluba Miha Butara.

Ob vprašanju, kaj je tisto, kar je zmajem najbolj vidno manjkalo za uresničitev cilja, je jasno dejal: »Pogrešali smo učinkovitega strelca. Imel smo širok nabor igralcev, nihče med njimi pa po statistiki v napadu v primerjavi s konkurenco ni izstopal. Že pri naših tekmecih v osmini finala iz Brunica je bilo drugače, Jason Akeson je močno opozoril nase.«

Pred Olimpijinimi hokejisti je še boj za naslov državnega prvaka, finalna serija z Jeseničani se bo začela, ko bodo ti sklenili sezono v alpski ligi. V četrtfinalu tega tekmovanja bodo železarji na jutrišnjo soboto v Podmežakli (18.00) štartali v seriji proti Cortini na štiri zmage.