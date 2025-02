V Tivoliju lepo vzdušje, a tokrat ni bilo veselja

Hokejisti Olimpije so v 51. krogu lige ICEHL izgubili z VSV Beljakom z 2:4 (0:1, 2:1, 0:2; dvorana Tivoli, gledalcev 2650, sodniki: Režek, Zrnič (glavna), Muzsik, Vaczi; strelci: 0:1 – Lindner (Hughes, 9.), 0:2 – Hancock (Rebernig, 26.), 1:2 – Mahkovec (Pance, Červeny 31.), 2:2 – Mahkovec (Beauchamp-Lalonde, 34.), 2:3 – Katic (Coatta, 46.), 2:4 – Pearson (Hughes, 60.); kazenske minute: Olimpija Ljubljana 6, VSV Beljak 8 minut.

Hokejisti Olimpije so odigrali zadnjo domačo tekmo rednega dela lige ICEHL v Tivoliju in izgubili proti VSV Beljaku z 2:4. Ne glede na poraz imajo že zagotovljeno mesto v dodatnih kvalifikacijah za četrtfinale oziroma osmo pozicijo, ki v dvoboju na dve zmagi prinaša prednost domače dvorane. Do takoimenovanega pre-playoffa, ki se začne 23. februarja, bo Olimpija odigrala še dve tekmi. V sredo bo gostovala v Salzburgu, v zadnjem krogu 21. februarja pa se bo predstavila na Dunaju.

VSV z zmago ostaja v igri za šesto mesto, ki kot zadnje vodi neposredno v četrtfinale. V zadnjem krogu potrebuje poraz Fehervarja, sicer bo redni del končal na sedmem mestu in bo imel pravico izbire tekmeca v kvalifikacijah. Izbiral bo lahko med devetouvrščenim Pustertalom oziroma deseto Vienno Capitals.

Olimpija je s porazom prekinila niz štirih zmag. Čeprav je bila večino tekme enakovreden tekmec, ni znala izkoristiti svojih priložnosti. Povsem obratno kot gostje, ki so povedli 2:0 s strelom z modre črte ter nezbranosti v domači obrambi.

Vseeno so se Ljubljančani z dvema zadetkoma Marcela Mahkovca vrnili v igro, a v zadnjem delu znova prelahko prejeli zadetek za 3:2, ki jim je spodrezal krila. Končni rezultat 4:2 je VSV Beljak postavil v zadnji sekundi tekme.