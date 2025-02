Odlična Olimpija za končnico s starimi znanci

Hokejisti Olimpije so v tekmi 48., zadnjega kroga rednega dela lige ICEHL v gosteh premagali Vienno Capitals s 6:1 (2:0, 1:1, 3:0). V v boju za končnico lige ICEHL se bodo pomerili z južnotirolskim Pustertalom. Po koncu rednega dela sezone je sedmi Fehervar za kvalifikacije izbral desetouvrščeno dunajsko ekipo, osmim Ljubljančanom je ostal deveti Pustertal.

Vienna Capitals: Olimpija Ljubljana 1:6 Dvorana Steffl Arena, gledalcev 5500, sodniki: Siegel, Smetana (glavna), Bärnthaler, Gatol-Schafranek.

Strelci: 0:1 – Bičevskis (Červeny, Ege, 2.), 0:2 – Pavlin (Červeny, 8.), 1:2 –Franklin (Krieger, 21.), 1:3 – Červeny (Sabolič, Lalonde, 23.), 1:4 –Kerbashian (Sabolič, Pavlin, 45.), 1:5 – Kapel (Mašič, Mahkovec, 52.), 1:6 – Sabolič (Kerbashian, Simšič, 57.).

Pred današnjim zadnjim krogom še ni bilo jasno, kdo bo kot zadnji neposredno prišel v končnico. Nekaj možnosti je imel še sedmi Beljak, če bi zmagal v rednem delu, Fehervar pa izgubil. Prav to se je na koncu tudi zgodilo, saj je VSV premagal Asiago, Fehervar pa izgubil s Salzburgom. Tako je beljaška ekipa skočila na šesto mesto, Madžari pa so zdrsnili na sedmo.

Prav tako je bil še odprt boj za prvo mesto, ki bi ga Celovški KAC lahko izgubil ob porazu. A so Celovčani premagali Pustertal in ostali prvi. Neposredno so v končnici še drugi Salzburg, tretji Bolzano, četrti Linz in peti Gradec.

V boju za dodatne kvalifikacije za končnico na mestih od osem do deset prav tako ni bilo neznank, tam so bili Olimpija Ljubljana, Pustertal in današnji tekmec Ljubljančanov Vienna Capitals. Fehervar je kot sedmi lahko izbiral tekmeca in si je izbral Dunaj, v drugem paru sta ostala Olimpija Ljubljana in Pustertal.

V kvalifikacijah za končnico ekipe igrajo na dve zmagi. Prednost domačega terena imata sedma in osma ekipa rednega dela, prve tekme bodo v nedeljo, 23. februarja, druge v torek, 25., morebitne tretje pa v petek, 28. februarja. Ko bodo znani vsi udeleženci končnice, bodo prva tri moštva rednega dela izbirala nasprotnike. Prve četrtfinalne tekme pa bodo na vrsti že v nedeljo, 2. marca. Olimpija in Pustertal sta v kvalifikacijah igrala že v prejšnji sezoni. Takrat je imel prednost domačega ledu južnotirolski klub, ki je serijo tudi dobil z zmago na določilni tretji tekmi.

V rednem delu so Ljubljančani dobili vse štiri dvoboje: oba domača z 2:1, v gosteh pa obakrat po dodatnem delu igre s 5:4 in 3:2.