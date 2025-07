V Tivoli prihaja italijanski Kanadčan, ki ima korenine v Brežicah

V Kanadi rojeni italijanski hokejski reprezentant Alex Franc Petan je nova okrepitev ljubljanske Olimpije. Kot so sporočili iz tabora zmajev, lahko Petan igra tako na položaju centra kot krila.

Petan že vrsto let uspešno igra v ligi ICEHL, v vseh ekipah pa je sodil med vodilne igralce, so zapisali pri Olimpiji in dodali, da je borben, iznajdljiv in tehnično podkovan igralec.

V dosedanji karieri je igral v več evropskih in severnoameriških ligah, med drugim v AHL, ECHL, nemški DEL in najdlje v mednarodni ligi ICEHL. V tem tekmovanju je zadnji dve sezoni nosil dres Pustertala, pred tem pa igral še za Fehervar in Bolzano, s katerim je tudi osvojil naslov prvaka omenjenega tekmovanja.

Petan je tudi družinsko vezan na Slovenijo, so še povedali pri Olimpiji, saj je bil njegov oče Slovenec, rojen v Brežicah. Njegova dolgoletna želja je bila zaigrati v prestolnici očetove domovine.

»Alexa Petana vsi, ki pobližje spremljamo ligo ICEHL, dobro poznamo. Je zelo iznajdljiv in konstantno učinkovit igralec, ki se odlično znajde v različnih vlogah. Nezanemarljiv detajl je tudi, da smo z njim dobili igralca, ki igra z desno palico, s čimer smo uravnotežili razmerje v ekipi. Pika na i pri odločitvi pa je bila njegova velika želja zaigrati za Olimpijo,« je med drugim dejal Anže Ulčar, direktor ljubljanskega kluba.

To je bila predzadnja tuja okrepitev zmajev, ki bodo priprave na novo sezono začeli 4. avgusta. Prvi krog Lige ICEHL bo 12. septembra.