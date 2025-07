Velika okrepitev za hokejiste Olimpije

Hokejskemu klubu Olimpija se je pridružil ameriški branilec T.J. Brennan. Ljubljanski klub sporoča, da je Brennan eden najboljših branilcev v zgodovini razširjene avstrijske lige ICEHL, v kateri igrajo slovenski prvaki. Poleti se jim je že pridružilo nekaj dobrih igralcev, med njimi tudi Marly Quince in Alex Petan.

»T.J. je bil velika želja našega trenerja, saj mu še iz skupnega obdobja v Salzburgu zelo zaupa. Tudi on si je zaželel še en izziv v ligi ICE in vesel sem, da smo prišli do dogovora. Dobili smo odličnega igralca za igro z igralcem več z zelo visokim odstotkom učinkovitosti,« je o novi okrepitvi povedal direktor kluba Anže Ulčar. Dodaja, da je Brennan igralec z izjemno močnim in natančnim strelom, še posebej učinkovit pa je pri igri z igralcem več. V avstrijski ligi je v sezoni 2021/22 s klubim Red Bull Salzburg osvojil naslov prvaka in bil najboljši strelec med branilci. Štiri leta je preživel v Švici, upamo pa, da bo velik pečat pustil tudi na slovenskem ledu.

Poleg lige ICE se je 36-letni Američan preizkusil tudi v ligah NHL, AHL in švicarski ligi. V najmočnejši hokejski ligi na svetu je igral za Buffalo Sabres, Florida Panthers in Toronto Maple Leafs, zbral pa je 50 nastopov. V drugi ameriški ligi AHL je v letih 2014 in 2016 osvojil nagrado za najboljšega branilca lige, trikrat pa je bil izbran tudi v zvezdniško ekipo. V AHL je skupno zbral več kot 650 nastopov in dosegel 478 točk.