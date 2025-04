V Švici obiskuje gimnazijo in želi med najboljše slovenske hokejiste

V nadaljevanju preberite:

Slovenski hokejisti so vstopili v zadnji teden priprav pred odhodom na SP v Stockholm. Pred risi so še tri pripravljalne tekme, prva drevi ob 19. uri v Mariboru z Dansko, nato v petek pri Madžarih v Budimpešti ter za konec na Švedskem s Kazahstanom. V izbrani vrsti je bilo prve dni priprav precej novih obrazov, pogovarjali smo se z enim od najbolj obetavnih, 20-letnim Markom Severjem. Na prihajajočem prvenstvu na evropskem severu, od 9. do 25. maja, ga še ne bo med risi, močno si pa želi, da bi bil med njimi čez eno leto, ko bo prvenstvo prav v njegovi Švici.

Igrate v Švici, enih od treh ali štirih dežel v Evropi z največjimi vlaganji v hokej, nabito polnimi dvoranami, izjemnimi reprezentančnimi dosežki v zadnjih letih.

Raven je zagotovo višja kot pri nas, veliko dobrih igralcev je. V Švico sem šel mlad, šesto sezono sem že tam, tako da sem preigral več hokeja kot v Sloveniji. Zelo všeč mi je, zelo dobro se dela z mlajšimi selekcijami, kot ste dejali, so dvorane polne, lepo je igrati v takšnem ozračju.

Ste se privadili na znano švicarsko draginjo?

Veliko denarja kroži v tej deželi. Standard je zelo spodoben, jasno, drago je, toda obenem so osebni dohodki višji kot drugod, tako da se na koncu vse izenači.