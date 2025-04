Srce na Jesenicah, naveza z bratom pa v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Danes se bo začela kratka finalna serija na dve zmagi za naslov državnih prvakov v hokeju med Olimpijo in Jesenicami. Uvodna tekma bo ob 19. uri v Podmežakli. Domačega finala se veseli tudi Marcel Rodman, otrok hokejskih Jesenic in nekdanji kapetan naše reprezentance. Pred dnevi se je kot trener Zell am Seeja veselil lovorike v alpski ligi, ugnal je prav jeseniško moštvo. Kaj je pri slednjem poudaril kot posebno moč? Kakšne možnosti mu pripisuje v domačem finalu? In kako gleda na Olimpijo, pri kateri zelo spoštuje trenerja Andreja Tavžlja, njegov prvi sodelavec na klopi pa je prav Marcelov brat David?