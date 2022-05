Ilka Štuhec zamenjala proizvajalca smuči

Slovenska smučarska zvezdnica Ilka Štuhec je izbrala novega opremljevalca. V poolimpijski sezoni bo namreč dvakratna svetovna prvakinja v smuku – kot so sporočili iz njenega tabora – tekmovala na smučeh avstrijskega proizvajalca Kästle.

Štuhčeva je v zadnjih tednih testirala različne smuči in izbrala novega opremljevalca. Vodstvo Kästleja, ki se ponaša s skoraj 100-letno zgodovino, s sklenitvijo sodelovanja z 31-letno Mariborčanko nadaljuje svojo pot v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Identiteto avstrijskega proizvajalca tvori napredna, nekonvencionalna miselnost, prizadevanje za inovacije ter pozornost do tehnologije in podrobnosti. Njihov cilj je nadaljevanje bogate zgodovinske dediščine in hkrati prilagoditev najpomembnejših komponent sodobnim tekmovalnim razmeram.

»Kästle je pokazal veliko željo in pripravljenost na sodelovanje, pri katerem v središče postavljajo športnika in njegove potrebe. Po koncu sezone smo kar veliko testirali in smuči so se izkazale izvrstno. Občutki, ki sem jih imela na njih, so odlični, smuči so odzivne in prava izbira za nadaljevanje kariere. Zelo dobro smo se ujeli tudi z ljudmi, ki skrbijo za razvoj in za to, da je tekmovalni del blagovne znamke na najvišji možni ravni. Do začetka sezone nas čaka še veliko dela, a od tega nismo nikoli bežali, zato sem prepričana, da bomo v novo sezono vstopili dobro pripravljeni. Veselim se,« je po sklenitvi sodelovanja izjavila Ilka.

V preteklosti so znana smučarska imena na smučeh Kästle že osvajala lovorike. Ob najnovejši slovenski zvezdniški pridobitvi je Alexander Lotschak, direktor podjetja Kästle, povedal, da so izjemno veseli, ker se jim je pridružila Ilka. »Odkar se je Kästle leta 2019 vrnil v svetovni pokal, smo vložili veliko časa in truda v razvoj našega tekmovalnega oddelka. Da je z nami sodelovanje sklenila dvakratna zaporedna svetovna prvakinja v smuku dokazuje, da se naše trdo delo poplača,« je poudaril Lotschak.

Tako je Štuhčeva zaprla poglavje sodelovanja s švicarskim proizvajalcem Stöckli. »S smučmi Stöckli sem dosegala vrhunske rezultate, zato bodo imele pri meni vedno posebno mesto. Zahvaljujem se za podporo, želim jim vse dobro tudi v prihodnje. Obenem se izjemno veselim novega poglavja na smučeh Kästle,« je še omenila Štuhčeva, ki medtem sestavlja tudi mozaik članov svoje ekipe.