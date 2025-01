Italijanski dvoboj Federici, Ilka slabše od pričakovanj

Italijanka Federica Brignone je zmagala na smuku za svetovni pokal alpskih smučark v Garmisch-Partenkirchnu. Za zgolj stotinko je premagala rojakinjo Sofio Goggia. Švicarki Corinne Suter in Lara Gut-Behrami sta končali na tretjem in četrtem mestu. Edina Slovenka Ilka Štuhec je devet točk za seštevek svetovnega pokala vpisala z 22. mestom.

Slovenka je štartala osma, njen nastop je bil v slogu drugega treninga, ki ga je končala z 20. časom, brez posebnega presežka, kar pomeni, da ni posegla v razmerja na vrhu razpredelnice, še vedno pa je bilo dovolj za najboljšo trideseterico.

Čas Suterjeve, 1:36,02 minute, je bil ogrožen in izboljšan ob nastopu Goggie. Ta kot deseta ni razočarala ter ob prihodu v cilj preskočila obe Švicarki. Boj za zmago pa še ni bil odločen, na končni razplet je bilo treba počakati. Kot 13. je nastopila Brignonejeva in dobila prestižen italijanski duel z Goggio za peto zmago v sezoni. Štiriintridesetletnica je naredila vse prav za drugo smukaško zmago v karieri in 32. v svetovnem pokalu.

Brez grdih padcev ni šlo. Avstrijka Nina Ortlieb se je pri padcu ponesrečila, s proge so jo evakuirali s helikopterjem.

V Nemčiji bodo v nedeljo pripravili še superveleslalom, pred odhodom v Saalbach, kjer bo od 4. do 16. februarja svetovno prvenstvo, bo naslednji četrtek sledil še postanek v Courchevelu v Franciji na ženskem nočnem slalomu pod žarometi.