Brignonejeva le postala prijateljica s Cortino, ob padcu Vonnove vsem zastal dih

Po včerajšnjem podvigu Italijanke Sofie Goggia v smuku za svetovni pokal je tudi na današnji tekmi v Cortini d'Ampezzo zmaga ostala doma. V superveleslalomu je bila namreč prepričljivo najhitrejša Federica Brignone.

Italijanska zvezdnica je namreč za 0,58 sekunde prehitela drugouvrščeno švicarsko šampionko Laro Gut-Behrami, na tretjo stopnico zmagovalnega odra pa se je s Corinne Suter (+ 1,08) zavihtela še ena smučarka iz dežele »čokolade, sira in natančnih ur«.

»Proga je bila zelo hitra, skoraj kot smuk. Toda obožujem takšne superveleslalome. Zelo sem srečna, o tukajšnji zmagi sem dolgo sanjala. Če mi v prejšnjih letih v Cortini ni šlo po željah, lahko po tem koncu tedna (včeraj je bila tretja – op. p.) rečem, da sem zdaj z njo postala prijateljica,« je bila nasmejana Brignonejeva.

Italijanka Federica Brignone je bila razred zase na današnji olimpijski superveleslalomski generalki v Cortini d'Ampezzo. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Na nehvaležnem četrtem mestu je pristala Italijanka Elena Curtoni (+ 1,11), peta je bila najboljša Avstrijka Ricarda Haaser (+ 1,14), šesta Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie (+ 1,22), sedma pa včerajšnja zmagovalka Sofia Goggia (+ 1,25).

Po prihodu v cilj zmajevala z glavo

Edina slovenska tekmovalka na štartu Ilka Štuhec je za zmagovalko Brignonejevo zaostala za 2,37 sekunde, kar je zadostovalo za 20. mesto. S svojim smučanjem na olimpijski generalki v superveleslalomu pa ni bila najbolj zadovoljna, če sklepamo po njenem odkimavanju po prihodu v cilj.

Lindsey Vonn tokratne tekme ni končala. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Dobro na poti je bila ameriška veteranka Lindsey Vonn, ki pa je na svoji 400. tekmi v svetovnem pokalu padla in odstopila. V ciljni areni je takrat vsem z Brignonejevo na čelu zastal dih. »Zdrava sem in nimam nobenih skrbi. Vem, da sem dobra, potrebujem le še malo več treninga in časa. Upam, da bom prihodnje leto tu boljša,« si je zaželela 40-letna Američanka