Jakov Fak želi zamuditi čim manj trenutkov z otroki in družino

Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je znan kot specialist za velika tekmovanja, saj je med številnimi stopničkami izstopal prav na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Tudi letos si na igrah v Pekingu in v svetovnem pokalu želi visoko, a opozarja, da je konkurenca izjemno močna in ima enake želje kot on.

Lanski vrhunec sezone je bilo svetovno prvenstvo na Pokljuki, največji zimsko-športni dogodek v Sloveniji doslej, ki pa je bil zaradi odsotnosti gledalcev zaradi pandemije novega koronavirusa močno okrnjen. Letos se karavana svetovnega pokala ne bo ustavila na Rudnem Polju.

Tudi 34-letni Fak opozarja, da mu je žal, ker v letošnji sezoni tega domačega izziva ni. »To je res super tekma. Tolažim pa se s tem, da so želje doma še večje in da je zato na drugih prizoriščih po psihološki plati lažje tekmovati. Breme drugje ni tako veliko,« je dejal tekmovalec, ki se kot edini izstopajoči v slovenski vrsti zaveda še vseh drugih obveznosti, ki ga sicer čakajo v okviru slovenske postaje svetovnega pokala.

Peking na visoki nadmorski višini

Vrhunec sezone 2021/22 bodo zimske olimpijske igre, na katerih je Fak doslej osvojil dve odličji. Kot pravi, čas ni pravi, da bi že razmišljal o Kitajski. »Pripravljamo se po načrtih, pred nami je svetovni pokal. V povezavi s Pekingom lahko rečem, da je prizorišče na visoki nadmorski višini, na kar so se tekmeci že pripravljali in to smo naredili tudi mi. A to je na vrsti februarja in osredotočenost na igre bo prišla na vrsto šele tik pred začetkom.«

Jakov Fak med letošnjo posamično preizkušnjo na Pokljuki. FOTO: Matej Družnik

Seznanjanje s progami na Kitajskem bo pomembno, meni Fak, saj bo Peking prvič v zgodovini gostil biatlonsko tekmo na najvišji ravni, generalka je zaradi pandemije covida-19 odpadla in je tako neznanka za vse v biatlonski karavani.

O izzivu za Peking pa Fak, ki je poleti tretjič postal oče, dodaja: »Kolajne na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah niso samoumevne. Tega se ne da napovedati. V določnem trenutku je treba biti dobro pripravljen, imeti dober material in narediti tudi dober nastop. Več o ciljih bom lahko povedal po prvem delu sezone, ko bom videl, koliko sem konkurenčen in kaj lahko naredim.« V svetovnem pokalu je prepričan, da lahko izboljša lansko skupno 11. mesto in se prebije med najboljšo deseterico.

Samozavest tudi po Anterselvi

Nekaj dodatne samozavesti mu je dalo lansko tretje mesto na tekmi s skupinskim štartom v Anterselvi, kjer je osvojil prve stopničke po treh letih. »Takrat mi je res padlo veliko breme z ramen. Biatlon je zelo konkurenčen in ni najlažje priti na stopničke. Seveda si jih želim, a enako željo ima še 100 drugih fantov.«

Glavni tekmeci so jasni že pred sezono. »Skupna seštevka lanske in predlanske sezone sta pokazala, kdo je naredil napredek. V prvi vrsti so to Norvežani, Francozi in delno Švedi, potem pa še številni posamezniki iz drugih držav. Morda se v olimpijski sezoni priključi še kdo, a verjetno bo, kar se najboljših tiče, podobno tudi letos.«

Letos reprezentanca vstopa v sezono z novim trenerjem Janezom Maričem, ki je zamenjal Uroša Velepca. »O njem lahko več povedo drugi fantje, saj poleti velik del priprav še vedno opravim sam. Dobro se poznava, kar je seveda velika prednost za oba in zelo pomembno je, da on pozna moje psihofizično stanje in temu prilagodi delo.«

Kot pravi Fak, ima ob treh otrocih in številnih drugih obveznostih svoj ritem življenja in treninga, ki je vendarle drugačen od večjega dela reprezentance, ki teh obveznosti še nima. To je tudi edini razlog, da del priprav opravi po lastnem programu.

Nepogrešljiva, tudi v pripravi na novo sezono, je za Faka družina. »To ima veliko plusov in minusov. Ob majhnih otrocih lahko predvsem prej zboliš, a je z njimi povezanih veliko stvari, ki jih nič drugega ne more zamenjati in tega želim čim manj zamuditi.«