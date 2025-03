Julijana Prevc: Ne pomnim, da bi me kdaj kaj stiskalo pri srcu. Otrokom zaupam

Zadnji dan finala 46. sezone svetovnega pokala v Planici je Domen Prevc poletel do novega svetovnega rekorda 254,5 metra. S tem je za meter izboljšal rekord Avstrijca Stefana Krafta iz leta 2017, ki je bil nad naslednikom navdušen. V dolini pod Poncami je slavil tudi Sebastjan Gorišek, ki je pokojnima očetu in stricu pomagal pri zasnovi letalnice.

»Seveda sem verjel, da lahko rekord vrnemo nazaj pod Ponce. Sicer smo na to čakali 20 let, ampak smo ga pa doživeli,« je z glasom, hripavim od navdušenja in navala čustev, pod letalnico razlagal Gorišek.

Kot je dejal, se je letos poklopilo vse, na kar so vedno opozarjali. »Priprava, vodstvo tekmovanja ter pravi skakalec in to je to,« je dodal in izpostavil: »To je moj najlepši trenutek v življenju doslej. Moj oče bi bil zelo ponosen, ravno zato sem tako čustven. Oba s stricem sta nam danes pomagala. Zato sem brez glasu, danes sem navijal še zanj. Zdi se mi, da je bil tudi on danes z nami.«

Gorišek je večkrat povedal, da je meja planiške letalnice trenutno pri 255 metrih. Prevc je pristal le pri pol metra manj.

»Še vedno sem o tem prepričan. To je za zdaj to. Smo pa v OK Planica že naredili predpriprave in scenarije za povečavo letalnice. Ko bodo pri Fisu prižgali zeleno luč, bo zavod Planica to izpeljal in verjamem, da bo izpadlo kar najlepše.«

Stefan Kraft boše vsaj stokrat pogledal Domnov polet. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Navdušenje Stefana Krafta

Rekord je z navdušenjem pospremil tudi prejšnji rekorder Kraft. »Vsi, ki imajo radi smučarske skoke, si želijo doživeti takšne polete. To je bil izjemen, neverjeten polet Domna in prav nihče ni verjel, da se lahko to zgodi že ta konec tedna. Ko se ozreš na novo znamko pri 254,5 metra, vidiš, kako zelo, zelo daleč je to. To je odlično za naš šport, bil je že čas za novo rekordno znamko,« je pod letalnico dejal avstrijski šampion.

Po dolgih osmih letih je Prevc v zadnjem poletu sezone za meter presegel Krafta.

»Ne, nikakor nisem verjel, da je to mogoče, mislim, da ni nihče verjel. Še posebej, ker vemo, da morajo vse letalnice popraviti oziroma predelati, da bodo varne za daljše polete. In da se je to zgodilo že letos ... To je čudovita zgodba za naš šport.«

Še sploh v luči škandala s prirejanjem dresov v Trondheimu, ki je vrgel črn madež na smučarske skoke.

»Zadnji tedni so bili res težki za skoke. Zdaj pa bodo mediji še tedne vrteli ta polet. Tudi sam si bom posnetek Domnovega rekorda vsaj 100-krat ogledal preko youtuba. Mislim, da so vsi v skakalni družini navdušeni, vsi so veseli, ko 'pade' rekord. Teh občutkov ne doživiš velikokrat. To je odlična reklama za naš šport.«

Direktor tekmovanj v svetovnem pokalu Sandro Pertile si lepšega konca sezone ni mogel zamislit. FOTO: Jure Makovec/AFP

Brez poškodbe, to je največ kar šteje

S tem se je strinjal tudi direktor tekmovanj v svetovnem pokalu Sandro Pertile. »Sezone nismo mogli končati na boljši način. Bilo je izjemno tekmovanje letalcev s češnjo na vrhu. Videli smo fantastičen svetovni rekord, ki je nekako uravnotežil našo sezono. Večkrat sem poudaril, da ne smemo celotne sezone soditi le po eni črni packi,« je uvodoma dejal prvi mož smučarskih skokov.

»Mislim, da smo imeli fantastično sezono. Lani smo se tu pogovarjali o sedmih padcih in resnih poškodbah, to sezono smo končali brez ene same poškodbe. In na koncu dneva je to zame največ, kar šteje,« je dejal o pravkar minuli zimi in odkrito povedal, da sam ni verjel, da je možno v Planici letos poleteti tako daleč.

»Če sem pošten, ne. To, kar je danes uspelo Domnu, je preseglo vsa naša pričakovanja in je nekaj res izjemnega. Rekord lahko le slavimo in v njem uživamo.«

Tudi vodja panoge Gorazd Pogorelčnik sprva ni verjel, da je rekord možen: »To, da nekdo skoči rekord skakalnice, svetovni rekord pri 254 metrih in pol. Ko sem videl, kako je to daleč, v startu sploh nisem verjel, da je možno do te znamke skočiti.«

»Vendar vidimo, da skakalec, kot je Domen Prevc, ki je izrazit letalec, ko se mu izide s pogoji in perfektnim poletom, kot ga je opravil, lahko pride tudi do takih dosežkov. Je pa res, da je on eden redkih tekmovalcev v svetovnem pokalu, ki ima takšen način skakanja, da mu je lahko to uspelo,« je dodal Pogorelčnik in se veselil: »Rekord smo vrnili nazaj v Slovenijo, nazaj v dolino pod Poncami, v dolino svetovnih rekordov in to je v tem trenutku poleg vseh ostalih presežkov, ki so jih naši fantje in dekleta dosegli, najpomembnejše.«

Naprej v lov za novimi rekordi

Vodja planiškega tekmovanja Aljoša Dolhar je eden redkih, ki je pred planiškim finalom napovedal rekordno daljavo. »Predolgo smo čakali. Tega se ne da povedati. Mislim, da večkrat že nihče ni verjel, če smo pošteni, da je možno tako skočiti. Nam je to z ekipo uspelo. Seveda, Domen je naredil fenomenalen skok. Hvala mu za to. Veseli smo in ponosni, da je rekord prispel nazaj tja, kamor sodi,« je bil presrečen Dolhar.

»Tako sem bil nervozen, da sem moral v počasnem posnetku pogledati, ali je Domen podrsal ali ne. Za nas in zame osebno je to največ, kar se je lahko zgodilo v Planici. Da smo dobili ta rekord nazaj, je trajalo predolgo,« je bil odkrit Dolhar in dodal, da se planiški delavci tu še niso ustavili.

»Zdaj pa naprej v lov za novimi rekordi,« je dejal in tako kot že Gorišek dodal, da je dolžina Domnovega svetovnega rekorda trenuten maksimum planiške lepotice: »Verjemite mi. To je bil limit. Ampak se je izšlo.«

Aljoša Dolhar, vodja planiškega tekmovanja, je vesel, ker se je rekord vrnil v Planico. FOTO: Sloski

V družini Prevc so to zimo dobili kar dva svetovna rekorderja. Najprej je bila uspešna Nika Prevc, ki je v Vikersundu dvakrat poletela do 236 metrov, danes pa je v Planici navdušil še Domen.

»Otroke še vedno jemljem kot otroke. Ne razmišljam o tem, ali so svetovni rekorderji ali niso,« je dejala mama Julijana Prevc, ki si želi predvsem, da so njeni otroci srečni na osebni ravni in nanje ne gleda skozi prizmo športnih dosežkov.

Tudi strahu ob njihovih izjemnih daljavah – poleg Nike in Domna Prevca je bil prvi svetovni rekorder v družini Peter Prevc, ki je pred desetimi leti postal prvi Zemljan, ki je poletel do 250 metrov – nima nobenega.

»Ne pomnim, da bi me sploh kdaj kaj stiskalo pri srcu. Otrokom povsem zaupam. Mislim, da tiste, ki so hitri na cesti, lahko bolj stiska. Vsaj mene bi. Sicer pa mame ne razmišljamo o športnih uspehih. Mame smo bolj vesele, če otroci najdejo sorodno dušo, s katero si potem delijo življenje. Če ima urejeno osebno življenje, lažje pridejo uspehi.«