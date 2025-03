V Planici odprli zadnje dejanje imenitne sezone

V Planici so odprli zadnjo tekmo 46. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Oba globusa sta že oddana. Veliki je pripadel Avstrijcu Danielu Tschofenigu, malega pa je na veselje navijačev pod Poncami po petkovi zmagi osvojil Domen Prevc. Ob 9.30 je odprlo spektakel le še 30 najboljših skakalcev sezone.

Planica je že ponudila veliko lepega Slovencem

V petek sta Prevc in Anže Lanišek z dvojno zmago poskrbela, da je v dolini donela Zdravljica, sobotno zadnjo ekipno tekmo sezone pa so Slovenci v postavi Lovro Kos, Prevc, Timi Zajc in Lanišek končali na tretjem mestu, kar je bilo manj od njihovih pričakovanj, a fantje pravijo, da medalji ne bodo gledali v zobe.

Lovro Kos, Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so končali na tretjem mestu. FOTO: Blaž Samec

Lovro Kos je poletel prvi od Slovencev in pristal pri 218 metrih. Poletel je najdlje od vseh in šele 13 skakalec, Poljak Aleksander Zniszczol, ga je z imenitnim poletom, dolgim 234,5 m, prehitel.

Zanimivo je bilo tudi v soboto ob letalnici. Nika Prevc je namreč še enkrat pomahala navijačem in prejela prestižno nagrado za najboljšo skakalko zanjo fantastične sezone.