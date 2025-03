V Planici dežuje, slovenska asa najboljša v poskusni seriji

Predzadnji dan zaključka svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici prinaša ekipno tekmo v poletih, v dolini pod Poncami pričakujejo nov praznik športa in nov spektakel, najmanj podoben petkovemu, ko sta si zagotovila dvojno zmago Anže Lanišek in Domen Prevc. Slovenski letalci Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek – februarja v Trondheimu ekipni svetovni prvaki – se bodo v Planici podali v boj za moštveno lovoriko. Prva serija zadnje ekipne tekme v sezoni bo ob 9.30.

