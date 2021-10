Kitajci kar po telefonu med vožnjo v Slovenijo dali odpoved Kojonkoskiju

Na včerajšnjem državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Kranju jih ni bilo malo, ki so le debelo gledali, ko so med slovenskimi skakalci in skakalkami videli tudi precej kitajskih reprezentantov in reprezentantk. Med gledalci je bilo tudi lepo število funkcionarjev iz tamkajšnje smučarske zveze.



Nikjer pa ni bilo opaziti Mike Kojonkoskija, ki je nazadnje bolj ali manj uspešno vodil kitajske skakalce in skakalke ter jih iz Klingenthala, kjer je bila minulo soboto zadnja tekma letošnje velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS), pripeljal na priprave v Slovenijo. No, slovitega finskega trenerja je med vožnjo iz Nemčije presenetil telefonski klic, med katerim so mu odgovorni pri kitajski zvezi sporočili, da končujejo sodelovanje z njim.



»Vodja za skoke na Kitajskem je prekinitev pogodbe obrazložil s tem, da nadrejeni močno pritiskajo nanj. Po njihovem naj bi bil premalo strog do skakalcev. Toda v tem športu se ničesar ne da doseči s silo. Že ena napačna misel lahko v trenutku poruši vse občutke,« je pojasnil 58-letni Kojonkoski, ki je bila presenetljiva odpoved zanj hud udarec.



Njegovo razočaranje je bilo toliko večje, ker je kitajske skakalce in skakalke v treh letih popeljal do zavidljivih uspehov, celo do zgodovinskih točk v poletni različici svetovnega pokala. Z Bing Dong (42 točk, skupno 36. mesto), Qingyue Peng (25 točk, 42. mesto) in Liangyao Wang (6 točk, 51. mesto) so namreč v ženski konkurenci kar tri Kitajke osvojile točke v letošnji veliki nagradi, med moškimi pa si je dve točki priskakal Qiwu Song (87. mesto). A to za odgovorne očitno ni bilo dovolj ...

