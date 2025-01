Kobajaši je prepričan, da še niso dosegli meje v poletih

V nadaljevanju preberite:

Med prvim letošnjim tekmovanjem za svetovni pokal v smučarskih poletih so se minuli konec tedna v Oberstdorfu mnogi spomnili tudi lanskega izjemnega poskusa Rjojuja Kobajašija, ki je v sklopu Red Bullovega projekta na posebni skakalnici v Hlidarfjallu na Islandiji odjadral kar 291 metrov daleč. To je doslej najdaljši polet na smučeh v zgodovini, ki pa, razumljivo, ni priznan kot svetovni rekord. Preberite, kaj vse je 28-letni japonski zvezdnik povedal o tem projektu in kako ga vidi avstrijski svetovni rekorder Stefan Kraft ...