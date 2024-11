Hannawald je precej črnogled glede Slovencev

V nadaljevanju preberite:

S kakšnimi občutki so se od uvodne postaje v novi sezoni za svetovni pokal v smučarskih skokih v Lillehammerju poslavljali najboljši slovenski skakalci in skakalke, kako so bili sami zadovoljni z doseženim na veliki olimpijski napravi Lysgårds, kaj je po prvih preizkušnjah ugotavljal glavni trener naše moške reprezentance Robert Hrgota, kaj je o slovenskih tekmovalci povedal nekdanji nemški zvezdnik Sven Hannawald, v katerih taborih so bili najbolj zadovoljni po prireditvi na Norveškem, kako je nosilec rumene majice Pius Paschke svoje zdajšnje skakanje primerjal z lanskim, kaj je sijajnem začetku nove sezone dejala njegova rojakinja Katharina Schmid, ki je z zmago na drugi tekmi z vrha skupne razvrstitve zrinila Niko Prevc ...