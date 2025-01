Ko še Goldberger prizna, da se je uštel glede Slovencev

V nadaljevanju preberite:

Zakaj so se minuli konec tedna vsi po vrsti čudili odličnim poletom slovenskih smučarskih skakalcev z zmagovalcema Timijem Zajcem in Domnom Prevcem na čelu, na katerih mestih sta bila v skupni razvrstitvi za svetovni pokal pred spektaklom v Oberstdorfu, s čim je uspehe naših orlov na letalnici Heinija Klopferja primerjal nekdanji dolgoletni glavni trener nemške reprezentance, zdaj strokovni komentator na televizijski postaji Eurosport, kaj je povedal o Zajčevih poletih, kako je opisal najmlajšega od bratov Prevc, kaj je izjemnih nastopih slovenskih asov na ORF dejal nekdanji avstrijski šampion Andreas Goldberger, kako je imenitno Prevčevo nedeljsko predstavo na televizijski postaji ZDF pospremil bivši nemški zvezdnik Severin Freund, kakšen mejnik sta minuli konec tedna dosegla Domen in Nika Prevc ...