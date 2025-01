Kopitarjeva vrnitev v Los Angeles ni bila vesela

Hokejisti Los Angeles Kings so po daljši turneji in tekmah v gosteh končno zaigrali doma pred domačimi navijači, a doživeli visok poraz. S 5:1 so jih premagali gosti iz Pittsburgha Penguins. Pingvini so povsem prevladovali na tekmi. Kapetan kraljev Anže Kopitar je sodeloval pri edinem zadetku kraljev ter vpisal 31. podajo v sezoni.

Že po prvi tretjini je bilo 2:0 za gostujočo zasedbo, zadela sta Kevin Hayes in Sidney Crosby.

Jevgenij Malkin je v 29. minuti zadel za 3:0. Domači napad z Adrianom Kempejem na čelu je izkoristil moštveno premoč na ledu in znižal na 1:3, ko je podal Kopitar. A gostje niso popustili ter so do konca še dvakrat zatresli mrežo kraljev. Med strelce sta se vpisala še Cody Glass in Anthony Beauvillier.

Domači vratar David Rittich je moral posredovati kar 32-krat, ob tem pa je imel 27 uspešnih obramb. Vratar gostov Alex Nedeljkovic, ki se je pred tem pri zmagi proti Buffalo Sabres vpisal v zgodovino kot prvi vratar v ligi NHL, ki je na tekmi dosegel gol, podal in zbral 40 obramb, je tokrat zaustavil 25 strelov.

Los Angeles naslednja tekma čaka v četrtek proti Floridi.