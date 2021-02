Koroška Slovenka se na Pokljuki počuti kot doma

Pokljuko dojema kot domače prizorišče

Dunja Zdouc se počuti odlično na gorenjski planoti. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Prve kolajne s svetovnega prvenstva v biatlonu, ki so jih v sredo podelili na Pokljuki, so osvojili Norvežani, Avstrijci in Švedi, a ena med njimi je šla vsaj posredno tudi v slovenske roke. Za srebrno avstrijsko ekipo jo je osvojila koroška SlovenkaZa 27-letnico je to največji uspeh doslej.Svetovno prvenstvo v biatlonu se je na Pokljuki začelo v torek, v sredo pa so se z nastopom mešanih štafet začela tekmovanja. Zlato medaljo so osvojili Norvežaniinavstrijska ekipa, v kateri so bili poleg Zdoučeve šeinje zaostala za 27 sekund.Zdoučeva,živi s staršina avstrijskem Koroškem. Doma govorijo v slovenskem narečju in v njem je odgovarjala tudi novinarjem, ki so jo obkrožili po koncu sredine tekme na Rudnem polju. »Pokljuko malo dojemam kot domače prizorišče. Sem ponosna koroška Slovenka, zelo rada sem tukaj,« je dejala.Srebrna medalja v mešanih štafetah na Pokljuki je njen največji uspeh doslej, prej je osvajala odličja na mednarodnih tekmovanjih nižje ravni, na lanskem svetovnem prvenstvu v Anterselvi pa je bil njen najboljši dosežek deseto mesto na 15-kilometrski posamični tekmi. »Še nikoli nisem imela kolajne na svetovnem prvenstvu, zato bom uživala v uspehu. Že prej nisem bila pod pritiskom, zdaj pa,« je dejala v sredo.Je članica, z biatlonom pa se ukvarja. Po osvojeni srebrni medalji na uvodni tekmi svetovnega prvenstva ni mogla skrivati navdušenja. »Zelo sem srečna, smejim se na vsa usta,« je dejala. Priznala je, da ni bilo enostavno, a poudarila, da so imeli super material. »Tudi moje streljanje je bilo 1A. Zelo sem srečna. Pravzaprav je letelo kot po 'žnurci'.«Pokljuko pozna in rada je tukaj., ki bi jo v drugačnih časih, če bi epidemiološke razmere to dopuščale, zagotovo prišli spodbujat s tribun zasnežene Pokljuke.