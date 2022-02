Kot nekoč z gledalci in zdaj s srebrnim Žanom

V nadaljevanju preberite:

Marec v Zgornjesavski dolini ponuja dva velika športna praznika. Najprej bo na vrsti pokal Vitranc, za njim planiška predstava. Prvega, ki je sicer najstarejše tekmovanje vrhunskega alpskega smučanja pri nas, so predstavili včeraj in predvsem veselo sporočili javnosti, da bo prvič po letu 2019, najboljše smučarje, tokrat v dveh veleslalomih, pospremilo občinstvo. To se bo seveda še posebej veselilo navzočnosti srebrnega olimpijca Žana Kranjca ...