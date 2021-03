Kučan je z Mesićem in Tuđmanom navijal za našega svetovnega prvaka

»Po plebiscitu o samostojni Sloveniji, ki je 23. decembra 1990 razkril 95-odstotno voljo udeležencev po življenju v lastni, neodvisni državi, je v deželi na sončni strani Alp zavel veter upanja in pričakovanja po boljših časih. Tisto zimo, ko se je pripravljal odhod iz Socialistične federativne republike Jugoslavije, je nacionalni ponos in pogum Slovencev okrepil tudi mladi smučarski skakalec Franci Petek. Desetega februarja 1991 je namreč v italijanskem Predazzu postal svetovni prvak. Ne glede na to, da je Planica kot zibelka smučarsko-skakalnega športa in domovanje vrhunskega športnega praznika svetovnih razsežnosti vsako leto privabljala na desettisoče navijačev iz vsega sveta, je marca 1991 predstavljala še nekaj več. V nadaljevanju preverite, zakaj.