Lanišek in Kubacki: pritisk, a lahko se vse izplača

V nadaljevanju preberite:

Oh, ti franki. Pa ne Franki, germansko ljudstvo, ki je živelo na območju današnje Francije, temveč švicarji, tisti šelesteči. Lepo je kakšne bankovce spraviti v denarnico, da je ta debela in nasitna kot kakšna švicarska čokolada, tudi v smučarskih skokih. Bliža se novoletna turneja, pestro bo. Kolikšne pa so nagrade na njej, za uvod odkrijmo, da sploh niso slabe, in koliko je v novi sezoni svetovnega pokala že zaslužil denimo Anže Lanišek?