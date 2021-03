Lanišek, Pavlovčič, Peter in Cene Prevc v boj na veliki napravi

Smučarski skakalci so danes opravili prve treninge na veliki skakalnici, na kateri jih čakata še dve tekmi na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Po njih je glavni trener slovenske vrste izbral četverico, ki bo nastopila v kvalifikacijah. Poleg Anžeta Laniška in Bora Pavlovčiča sta si mesto v ekipi priborila še Peter in Cene Prevc.



Skakalci so imela dva dneva premora, danes pa so prvič trenirali na veliki napravi v Oberstdorfu, ki tradicionalno gosti prvo tekmo prestižne novoletne turneje. Potem ko je že dopoldne zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus odpadel najboljši skakalec te zime, Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je moral 53. SP predčasno končati, je današnje treninge izpustilo nekaj skakalcev, med njimi tudi bronasti s srednje naprave Anže Lanišek, ki je imel tako kot Bor Pavlovčič zagotovljeno mesto v ekipi za kvalifikacije.



Na treningu je med preostalimi Slovenci danes najbolje skakal Cene Prevc, ki je imel v prvi seriji 11., v drugi sedmo, v tretji pa četrto oceno, poleg njega pa je najbolj prepričal Peter Prevc. Brez nastopov na veliki skakalnici sta tako ostala Žiga Jelar in Domen Prevc.



Kvalifikacije bodo v četrtek na sporedu ob 17.30.

