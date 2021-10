Ledeniški uvod v zimsko sezono tokrat z gledalci na tribunah

To bo že 56. sezona svetovnega pokala po vrsti. Uvertura na ledeniku Rettenbach bo v skladu s tradicijo v znamenju ženskega in moškega veleslaloma, na katerem imajo visoke cilje tudi predstavniki slovenske ekipe. Na ledenik se bodo znova vrnili navijači. Ekipa za tehnične discipline je zadnje dni izkoristila vse možnosti snežnih treningov v Avstriji in Italiji, da bi v najboljši formi nastopila na ledeniški uverturi nad Söldnom, kjer bodo barve Slovenije branili Žan Kranjec in Štefan Hadalin na moški ter na ženski tekmi Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik, Neja Dvornik in Andreja Slokar, ki bo prvič sezono začela tako zgodaj že oktobra.

Od Slovencev se je doslej na zahtevni tekmi na iz leto v leto vse bolj izginjajočem ledeniku v pogorju Ötztalerskih Alp najvišje zavihtela Tina Maze, edina slovenska lastnica velikega kristalnega globusa za skupno zmago v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Mazejeva je bila v Söldnu na najvišji stopnički trikrat, kar je največ med vsemi smučarkami. Dosežek, ki si ga deli z nekdanjim avstrijskim zvezdnikom Hermannom Maierjem. Le Američan Ted Ligety jih je na tem prizorišču, kjer so posneli tudi del filmske franšize o tajnem agentu Združenega kraljestva Jamesu Bondu, zbral štiri.

Mazejeva je bila prvič del zmagovalcev Söldna pred 19 leti, na tekmi, na kateri v ženski konkurenci ni bilo drugega in tretjega mesta. Kajti časomerilci so se pri treh tekmovalkah ustavili pri času 1:49,19, kar je pomenilo, da so bile na najvišji stopnički tri zmagovalke, ob Mazejevi še Norvežanka Andrine Flammen in domačinka Nicole Hosp. Mazejeva je nato slavila še v letih 2005 in 2012. Kranjec je bil v Söldnu na stopničkah pred dvema letoma s tretjim mestom, leta 2016 pa je pristal tik pod stopničkami na četrtem.

Hrovatova lani najboljša po Tini Maze

Lani je bil na tekmovalnem uvodu v sezono na Tirolskem sedmi. Po prvi vožnji je bil drugi, v drugo pa je na nemirni podlagi, ki mu ne leži, vpisal 17. čas. Zaostanek za konkurenco za najvišja mesta bo skušal nadoknaditi tudi z novimi daljšimi smučmi, ki jih je konkurenca že uporabljala v minuli sezoni. Meta Hrovat je bila lani na ledeniškem uvodu najboljša Slovenka. S šestim mestom je dejansko poskrbela za najboljši slovenski ženski dosežek na veleslalomih v Söldnu po Mazejevi, ki je bila ob treh zmagah še dvakrat četrta (2003, 2009) in enkrat šesta (2010). Za slovenske točke je lani poskrbela še Bucikova z 21. mestom.

Od Söldna do konca sezone 20. marca v Courchevel-Meribelu je na tekmovalnem koledarju za alpske smučarje načrtovanih 11 smukov, sedem superveleslalomov, osem veleslalomov in deset veleslalomov. Alpske smučarke pa lahko pričakujejo devet smukov, devet superveleslalomov, devet veleslalomov in devet slalomov. Na koledarju sta tudi individualni paralelni preizkušnji, ženska in moška, ki bosta na sporedu že takoj po Söldnu v avstrijskem Lech/Zürsu 13. in 14. novembra. Na finalu sezone v Courchevel-Meribelu pa bo na sporedu ekipna paralelna tekma.

Odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi so poskrbeli, da je razmerje med hitrimi in tehničnimi disciplinami izenačeno in za oba spola enako, torej 18 hitrih in 18 tehničnih preizkušenj, brez upoštevanja paralelnih tekem. Alpska kombinacija bo na sporedu zgolj na zimskih olimpijskih igrah od 4. do 20. februarja v Pekingu. Francoz Alexis Pinturault pri moških in Slovakinja Petra Vlhova pri ženskah sta sezono svetovnega pokala 2020/21 končala kot skupna zmagovalca z osvojenima velikima kristalnima globusoma.

Magoni spet v slovenskem taboru, Vlhova s Pinijem

Po zaslugi rošad v ekipi slovaške šampionke se je po koncu minule zime z uveljavljenim tujim strokovnjakom okrepila slovenska ženska ekipe, ki se ji je pridružil Italijan Livio Magoni, ki bo skrbel za napredek Hrovatove. Vlhova pa je začela sodelovati s Švicarjem Maurom Pinijem. Oba sta bila tudi trenerja slovenske šampionke Tine Maze.

Lanska uvodna veleslaloma na Tirolskem sta dobila Norvežan Lucas Braathen in Italijanka Marta Bassino. Bassinova je po ledeniškem prvencu na koncu sezone osvojila tudi veleslalomski mali kristalni globus, svojega prvega, medtem ko je moški veleslalomski kristal pripadel Pinturaultu. Veleslalom je bil v minuli zimi disciplina, ki je Slovencem prinesla največ stopničk. Kranjec je bil drugi na veleslalomu v Santa Caterini, Hrovatova pa dvakrat tretja v Kranjski Gori in na zadnjem veleslalomu sezone v Lenzerheideju. Za smukaški preblisk je z zmago na smuku v Val d'Iseru poskrbel Martin Čater. Smukači bodo sezono začeli konec novembra v Lake Louisu.

Moški bodo vse veleslalome z izjemo olimpijskega imeli na stari celini, na zgolj šestih prizoriščih. Po Söldnu bo naslednji veleslalom šele 11. decembra v Val d'Iseru, nato bo sledil dvojni veleslalomski spored v Alta Badii (19. in 20. 12.), pa Adelboden v Švici 8. januarja. Po OI v Pekingu pa bo Kranjska Gora oba tekmovalna dneva, 12. in 13. marca, gostila veleslaloma, brez slalomske tekme. Ženske čakajo do konca leta še veleslalomi 27. novembra v Killingtonu (ZDA), Courchevelu (21. 12.) in Lienzu (28. 12.), po novem letu pa Maribor (8. 1.), Kronplatz (25. 1.), Lenzerheide (6. 3.), Are (11. 3.) ter zaključek v Courchevel-Meribelu za oba spola 19. oziroma 20. marca.

V minuli zimi je na štirih od osmih veleslalomov zmagala Bassinova, po eno zmago so vpisale še Mikaela Shiffrin (ZDA), Tessa Worley (Fra), Vlhova in Alice Robinson (NZl). Pri moških je štiri veleslalome od desetih dobil Pinturault, njegov rojak Mathieu Faivre je bil na vrhu enkrat, prav tako Norvežan Braathen, med veleslalomske zmagovalce sta se vpisala še Švicar Marco Odermatt in Hrvat Filip Zubčić, ki sta vsak zmagala po dvakrat.

Söldenski konec tedna se bo začel s sobotnim ženskim ter sklenil z nedeljskim moškim veleslalomom. Za razliko od lani bodo tokrat na prizorišču tudi navijači in gledalci. Tekmovalni odbor se je odločil, da bo za oba dneva dal v prodajo po 5000 vstopnic.