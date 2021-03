Marsikdo bi ob takšnih bolečinah ostal v postelji, toda ne Anže

Anžeta Laniška je od bronastega Karla Geigerja ločilo 8,9 točke.

Stefan Kraft si je priskakal že tretjo zlato kolajno na nordijskih SP.

Ob Lanišku bodo danes (17) na ekipni tekmi Slovenijo zastopali še bratje Prevc.

Cene Prevc se v Oberstdorfu odlično počuti. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Vesel, da je lahko sploh skakal

Peter Prevc ni bil povsem zadovoljen s svojim nastopom. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters



Zimska pravljica za Stefana Krafta

Stefan Kraft je užival v zimski pravljici. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Moštveno lovoriko branijo Nemci

Na veliki skakalnici v Oberstdorfu bo danes (17.00) na sporedu še moštvena tekma, na kateri bodo naslov svetovnih prvakov branili Nemci, ki so pred dvema letoma v Innsbrucku nastopili v postavi Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger in Stephan Leyhe. S srebrnimi kolajnami so se okitili Avstrijci, z bronastimi pa Japonci. Slovenci Žiga Jelar, Anže Lanišek, Peter Prevc in Timi Zajc so na Bergislu 2019 izvlekli 6. mesto. V tej sezoni so se skakalci v svetovnem pokalu trikrat med seboj merili na ekipnih preizkušnjah, tako v Visli kot v Zakopanah pa so se zmage veselili Avstrijci, medtem ko so bili v Lahtiju najboljši Norvežani. Naši reprezentanti so s 4. mestom najvišje posegli v Zakopanah, v Visli in Lahtiju pa so se morali sprijazniti s 6. mestom. Za Slovenijo bodo danes ob Lanišku skakali tudi vsi bratje Prevc – Cene, Domen in Peter. »Verjamem v naše fante. Imamo močno ekipo,« je dejal glavni trener Robert Hrgota in za včerajšnjo borbo čestital vsem fantom, še posebej pa Anžetu: »Z vsemi težavami, ki jih je imel, se je takole zbral in skočil na 5. mesto na svetovnem prvenstvu. Res kapo dol!«

Rezultati tekme na veliki skakalnici v Oberstdorfu (HS-137):

1. Kraft (Avs) 276,5 (132.5, 134), 2. Johansson (Nor) 272,1 (129.5, 135.5), 3. Geiger (Nem) 267,4 (132, 132), 4. Zyla (Pol) 264,4 (130.5, 137), 5. Lanišek 258,5 (126.5, 136.5), 9. C. Prevc 253,2 (129.5, 129.5), 16. P. Prevc 233,5 (126.5, 129.5), Pavlovčič (vsi Slo) – diskvalifikacija.

Domžalski skakalni asje na 53. svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu dosegel še eno vrhunsko uvrstitev. Potem ko je pred tednom dni na srednji napravi pod Senčno goro (HS-106) navdušil z bronasto kolajno, je včeraj na sosednji veliki skakalnici (HS-137) v močnem sneženju poletel do 5. mesta, ki ima še toliko večjo težo, če vemo, da je tekmoval s hudimi bolečinami v hrbtu.Marsikdo ob takšnih težavah niti pomislil ne bi na to, da bi vstal iz postelje in se podal na vrh zaletišča, ne pa »Žaba«, kakor kličejo 24-letnega člana SSK Mengeš. V slovenski reprezentanci so storili vse, da bi omilili njegove bolečine, po pomoč so se obrnili tudi na nemške zdravnike in mu pomagali z dvema protibolečinskima injekcijama, da so ga kolikor toliko spravili v red do tekme. Čeprav še zdaleč ni bil stoodstoten, je stisnil in tudi pokazal zobe. Da bi se brez boja odpovedal nastopu, zanj ni prišlo v poštev.A še zlasti pri prvem (od)skoku (126,5 m) se je poznalo, da ni mogel pokazati vsega, kar zna. »Anžetov odriv ni bil tako agresiven oziroma dinamičen, kot smo ga pri njem vajeni v zadnjem obdobju. Da ga očitno zelo boli, je razkrival že njegov počep,« je takoj opazil legendarni Avstrijec, olimpijski prvak iz Lake Placida 1980, ki preizkušnje v tem športu komentira na nemški televizijski postaji ZDF.Lanišek je bil po uvodni seriji deseti, pri čemer je za vodilnim(132,5 m) zaostajal za težko ulovljive 13,2 točke, zato pa od tretjeuvrščenega(133,5 m) ni bil tako zelo oddaljen – 7,1 točke. Trdno odločen, da nadomesti zaostanek, je v drugo napadel na vso moč in poletel daleč proti dnu skakalnice. Po odličnem nastopu (136,5 m), drugem najdaljšem v finalu, je bilo jasno, da bo napredoval po lestvici, vprašanje je bilo le, kje se bo ustavil.Ker se je nato veter obrnil in začel pihati v hrbet tekmovalcem, so nekateri pomislili celo na to, da mu bo sreča, ki sicer spremlja pogumne, prinesla novo kolajno na tem SP. Toda njihovo upanje ni tlelo dolgo, saj je le nekaj trenutkov pozneje vodilnim asom znova pripihal na pomoč vzgornik, na katerem so še štirje odjadrali pred domžalskega rekorderja, ki je bil na koncu zadovoljen z doseženim.»Moram biti ponosen nase. Morda mi je zmanjkal še kakšen skok ali dva, da bi dobil tiste potrebne občutke, a po drugi strani sem vesel, da sem lahko sploh skakal,« je priznal Lanišek in glede bolečin v smehu odvrnil, da mu je nekoč eden od modrecev dejal, da so te le iluzija. Slovenski prvak je – zanimivo – še drugič v Oberstdorfu »potegnil« tudi vzporednico z; na srednji napravi je tako kot svetovni prvak iz leta 2005, zaradi katerega se je začel ukvarjati s tem športom, osvojil kolajno, na veliki skakalnici pa je tako kot nekdanji zvezdnik iz SSK Mengeš izvlekel 5. mesto.Zelo dobro se je odrezal tudi(129,5 m in 129,5 m), ki je pristal na devetem mestu, potem ko je bil po uvodni seriji osmi (»Za mano je res super dan. Skoki so kar za pogledat, bi rekel. Glede pristanka pa je Robi že rekel, da se lahko zoglasiva na inštrukcijah pri.«),(126,5 m in 129,5 m), ki je v poskusni seriji grdo padel po pristanku, pa je s 13. mesta nazadoval na končno 16. »To je sicer soliden rezultat za svetovni pokal, žal pa ne za svetovno prvenstvo,« ni bil povsem zadovoljen najstarejši od bratov Prevc. Za našega četrtega predstavnikase je tekma končala že po prvem »polčasu«, potem ko so ga diskvalificirali zaradi predolgih smuči.Z naslovom svetovnega prvaka na veliki skakalnici v Oberstdorfu se je zasluženo ovenčal Kraft, ki je bil zadnja dva dni št. 1 pod Senčno goro. Avstrijski šampion, ki je v drugo »prižvižgal« do 134 metrov (strokovnjaki nenavaden zvok v zraku pripisujejo tekmovalnemu dresu oziroma njegovemu materialu), je tako ponovil podvig z nordijskega SP v Lahtiju 2017, kjer je bil razred zase na obeh napravah.»Neverjetno, da sem doživel novo zimsko pravljico. V takšnem vremenu sem tu (konec leta 2014) slavil tudi svojo prvo zmago v svetovnem pokalu,« je kar žarel od silne sreče 27-letni Kraft. Na drugo stopnico zmagovalnega odra se je zavihtel brkati Norvežan(129,5 m in 135,5 m), tretji pa je bil Nemec(132 m in 132 m), ki se je tako veselil še druge kolajne na tem SP, potem ko je bil na srednji napravi drugi.