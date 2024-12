Miha Hrobat kot blisk do 3.mesta

Smučarska Slovenija je po dolgih štirih letih in takrat zmagi Martina Čaterja le dočakala vrhunski dosežek v moškem smuku.Tokrat je zanj poskrbel Kranjčan Miha Hrobat, ki je na uvodni smukaški tekmi sezone v Beaver Creeku osvojil 3. mesto. Pred njim sta bila le Švicarja Justin Murisier in vodilni as belih strmin Marco Odermatt.

Zanimivo, da se je naš as prvi pognal po znameniti progi Ptic roparic, videti je bilo lepo predstavo, a kajpak je bilo treba počakati še na številne ugledne tekmece. Upanje o stopničkah pa je dejansko zažarelo, ko je, denimo, za našim junakom zaostal tudi sijajen avstrijski smukač Vincent Kriechmayr, Hrobat je bil hitrejši tudi od Cypriena Sarrazina, drugouvrščenega smukača prejšnje sezone.

Ob 10. slovenski moški smukaški uvrstitvi na stopničke tekme svetovnega pokala, sicer pa 112. doslej za naše moško alpsko smučanje, je v prvi izjavi pred mikrofonom ORF na prizorišču slovenski zimski junak dneva poudaril: »Na žrebu sem se prav razveselil štartne številke 1 in tudi zato napadel na vso moč.«