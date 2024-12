Miha Hrobat: Približujem se najboljšim smukačem na svetu

Čeprav se je smučarska sezona šele dobro začela, se na Smučarski zvezi Slovenije že vrstijo sprejemi slovenskih reprezentantov. V ponedeljek je tretje mesto v smuku v Beaver Creeku podoživel Miha Hrobat, v sredo pa bo priložnost dobil še Žan Kranjec, ki je v nedeljo na istem prizorišču prav tako stopil na najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

Devetindvajsetletni Hrobat je prvič v karieri stopil na zmagovalni oder svetovnega pokala, na novinarski konferenci v Ljubljani pa je najprej povedal, da je po nekaj dnevih od tekme in vrnitvi domov še bolj vesel dosežka. »To je predvsem priznanje, da dobro smučam in da se približujem najboljšim smukačem na svetu,« je dejal Hrobat.

Izpostavil je, da je uspeh plod dolgoletnega dela, predvsem pa posledica določenih sprememb, ki so se zgodile pred začetkom sezone. Navedel je tri glavne razloge; najprej menjavo trenerske ekipe in serviserja, nato nove smuči Atomic, ki jim na strminah bolj zaupa, ob tem pa tudi dejstvo, da je vsako leto starejši in bolj izkušen.

»Naslednja tekma nas čaka v Val Gardeni, ki velja za eno najbolj položnih prog v svetovnem pokalu, zato bom raje uporabil stare smuči. Zagotovo pa želim nadaljevati v tem ritmu, saj verjamem, da smo dobro delali in da bodo rezultati sledili,« je dodal Hrobat.

Novi trener za hitre discipline Aleš Brezavšček je povedal, da ga uspeh Hrobata ni pretirano presenetil, češ da je Miha kot športni avtomobil, ki ga je bilo treba le 'naštelati'.

»Miha je prvi od fantov iz ekipe, ki mu je delo s treningov uspelo prenesti na tekmo. Mlajšima članoma ekipe se vidi, da še nimata potrpežljivosti in bi vse rada dosegla preveč na hitro. Filozofija naše ekipe je, da če enemu uspe na tekmi, smo vsi veseli, saj to pomeni, da smo vsi lahko zraven,« je dejal Brezavšček.