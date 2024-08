Mikaela Shiffrin zaupala, kaj ji je spremenilo življenje: Bilo je zastrašujoče

Na nedavnih olimpijskih igrah je vidno uživala tudi ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin. To je bila zanjo – kakor je sama poudarila – čudovita izkušnja.

Še posebej je pesti stiskala tudi za Simone Biles. FOTO: Instagram M. S.

»Na tako velikem tekmovanju sem bila prvič kot gledalka, kar je bilo zame nekaj novega. Običajno sama tekmujem in sem povsem osredotočena na svoje nastope,« je povedala zmagovalka rekordnih 97 tekem za svetovni pokal in pripomnila, da je bilo po napornih osmih tednih priprav lepo biti spet v družbi z drugimi športniki. Kot je mogoče sklepati iz fotografij, ki jih je objavila na svojih družbenih omrežjih, je še posebej stiskala pesti za svoji izvrstni rojakinji – telovadkoin atletinjo

V pogovoru za Eurosport se je dotaknila tudi grozljivega januarskega padca svojega norveškega zaročenca Aleksandra Aamodta Kildeja v Wengnu. »Aleksov padec je spremenil moje življenje. Ko sem ga videla na bolniški postelji in še nisem vedela, kakšne so njegove poškodbe, je bilo zastrašujoče. Toliko bolj, ker sem bila v zadnjih letih velikokrat v bolnišnici zaradi svojih najbližjih,« se je 29-letna Američanka ob tem spomnila tudi svoje babice in očeta, ki sta preminila v letih 2019 in 2020.