Bil je resnično zaskrbljen, šalili so se tudi, da bodo OI v Planici

V nadaljevanju preberite:

Ko Boruta Meha, predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS), kdo vpraša, ali je tudi sam kdaj skakal, mu takoj odkima. V ta šport je prišel kot finančni direktor Gorenja sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko so tedanji vodilni možje v skokih – kakor se spominja – iskali pokrovitelja za odhod naše reprezentance na novoletno turnejo. Preberite si, kaj je 71-letni Velenjčan v zanimivem pogovoru povedal o jutrišnjem prvem dnevu slovenskih smučarskih skokov v Velenju, burni sezoni 2024/25, denarnem stanju panoge, skakalnih klubih, kandidaturi Planice za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2031, povečavi letalnice bratov Gorišek ...