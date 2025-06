Odgovorni pri FIS s posebnimi ukrepi še odločneje v boj proti goljufom

V nadaljevanju preberite:

Smučarski skoki so resda zimski šport, vendar pa to še zdaleč ne pomeni, da skakalci in skakalke v pomladno-poletnem obdobju mirujejo. Ravno nasprotno; že poldrugi mesec zavzeto krepijo telesno pripravljenost, pilijo tehniko na skakalnicah in obenem preizkušajo opremo. Medtem ko člani in članice udarnih slovenskih reprezentanc še čakajo na prve tekme, so naši (naj)mlajši upi že opravili s prvimi preizkušnjami na plastični podlagi. V soboto pa bo živahno v Velenju, kjer bodo pripravili prvi dan slovenskih smučarskih skokov ...