Trojica v boju za zmago v Kitzbühlu, Kranjec v finalu

Na prvi progi moškega slaloma za svetovni pokal v Kitzbühlu je bil najhitrejši Italijan Alex Vinatzer, ki ima majhno prednost pred Francozom Clementom Noelom (+0,08) in Norvežanom Sebastianom Foss-Solevaagom (+0,09). Četrti Giuliano Razzoli zaostaja za 73 stotink sekunde.

Žan Kranjec je štartal s številko 34 in zaostal 1,95, prišel je na 24. mesto in čakal, ali je bilo to dovolj za finale. Bilo je, zasedel je 29. mesto in bo v drugo štartal drugi.

V svetovnem pokalu je debitiral Tijan Marovt, s številko 60 je imel 3,18 zaostanka in bil med najpočasnejšimi. Zasedel je 42. mesto med 45 uvrščenimi. Druga vožnja bo ob 13.45.

Clement Noel je v Kitzbühli zmagal pred tremi leti. FOTO: Joe Klamar/AFP

Štefan Hadalin se je pred dnevi odločil, da zaradi osebnih razlogov do konca sezone ne bo več nastopal. Na domačem slalomu ni nastopil osmi najboljši slalomist te sezone Manuel Feller, ki je bil pozitiven na novi koronavirus.

Osemkrat je na slalomih za svetovni pokal v Kitzbühlu stal na stopničkah sloviti Šved Ingemar Stenmark, od tega je petkrat zmagal.