Na Ljubnem v sezoni 2022/23 ženska novoletna turneja

Novico je za STA potrdil tiskovni predstavnik Smučarske zveze Slovenije (SZS) Tomi Trbovc. Ljubno ob Savinji, ki se lahko vsako leto pohvali z odličnim obiskom ženskih preizkušenj, se je tako v drugačnem terminu od pričakovanega znašlo na seznamu tekem za svetovni pokal, ki ga je za sezono 2022/23 odobrila Mednarodna smučarska zveza (Fis). Te pa je na svoji spletni strani objavil poljski spletni portal Skijumping.pl.



Največja novost je zagotovo ženska novoletna turneja, ki bo imela dve postaji, za razliko od moških štirih, a prav tako štiri tekme v parih na izpadanje v prvi seriji. Trenutno po besedah tiskovnega predstavnika SZS že potekajo usklajevanja za gradbena dela, s katerimi bi zagotovili umetno razsvetljavo 31. decembra prihodnje leto ter 1. januarja 2023, za zadnji dve tekmi turneje. Tekmi bosta namreč na sporedu po moških kvalifikacijah v Garmisch-Partenkirchnu (31. decembra 2022) oz. drugi tekmi moške turneje na novega leta dan 2023.

Tekmi 28. in 29. decembra

Trbovc je v pogovoru za STA dodal, da »nikakor ni bojazni, da organizatorji tekmovanja na Ljubnem ob Savinji ne bi zagotovili vsega potrebnega za zaključek prve ženske novoletne skakalne turneje«. Prvo prizorišče za prvi tekmi ženske turneje sicer še ni potrjen, a je v pogovorih s Fis avstrijski Beljak, je potrdil Trbovc. Tekmi bi bili po potrjenih terminih na sporedu 28. in 29. decembra.



V sezoni 2022/23 bo na sporedu tudi prvo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Sloveniji, in sicer v Planici med 22. februarjem in 5. marcem 2023. Predvideni koledar tekmovanj v smučarskih skokih za sezono 2022/23 trenutno vsebuje 38 tekem (posamičnih in ekipnih) za svetovni pokal v moški konkurenci s tradicionalnim zaključkom sezone na letalnici v Planici. Toda ta naj bi se zgodil najpozneje v zgodovini smučarskih skokov s tekmami med 31. marcem in 2. aprilom. Med številnimi postajami svetovnega pokala je predvidena tudi vrnitev v ZDA na skakalnico v Iron Mountainu.



V ženskem koledarju je predvidenih 34 tekem (posamičnih in ekipnih) za svetovni pokal ob SP v Planici, a številni datumi še nimajo prizorišč.

