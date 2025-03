Na veliki skakalnici na znamenitem Holmenkollnu padel nov izjemen rekord (VIDEO)

Finec Ilkka Herola je lep primer za to, kako se vztrajnost prej ali slej poplača. Vrhunski nordijski kombinatorec iz Siilinjärvija pri Kuopiu je namreč na svoji 251. tekmi slavil krstno zmago v svetovnem pokalu, potem ko je v svojo korist odločil današnjo preizkušnjo v Oslu. In to na kakšen način!

Pot k prvemu mestu si je svetovni podprvak iz Oberstdorfa 2021 tlakoval z izjemnim skokom na znamenitem Holmenkollnu, na katerem je z neverjetnimi 146 metri poletel do novega (kombinatorskega) rekorda skakalnice. Odneslo ga je še dva metra dlje kot norveškega skakalca Roberta Johanssona, ki je leta 2019 pristal pri 144 metrih.

Tako si je 29-letni Finec prvič zagotovil najboljši štartni položaj za 7,5-kilometra dolgo tekaško preizkušnjo, na kateri je vodil od štarta do cilja. Za zanesljivo zmago mu je na koncu zadostoval 11. čas teka, s katerim je za 15,3 sekunde prehitel drugouvrščenega Nemca Vinzenza Geigerja, ki je prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi. Tretje mesto je osvojil Avstrijec Johannes Lamparter (+ 18,2).

»Zame ta zmaga ni bila življenjskega pomena, sem je pa seveda izjemno vesel. Vsaj sebi sem dokazal, da sem sposoben osvojiti tudi prvo mesto. To je na nek način krona dolgoletnega dela,« je od sreče kar žarel Herola, ki je Finski priboril prvo zmago po dolgih 15 letih, ko je z vso konkurenco v Lahtiju opravil legendarni Hannu Manninen.

Ilkka Herola ni skrival navdušenja po rekordnem skoku in krstni zmagi v svetovnem pokalu. FOTO: Christoffer Andersen/AFP

To je bila tudi poslovilna tekma norveškega šampiona Jarla Magnusa Riiberja, ki je »odtekel častni krog« in s krono na glavi v cilj, kjer so ga reprezentančni kolegi pričakali s šampanjcem in ga dvignili na rame, pritekel na 45. mestu. Na finale svetovnega pokala prihodnji konec tedna ne bo več odpotoval.

Slovenskih reprezentantov ni bilo na štartu preizkušenj v Oslu.