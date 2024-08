Zgodovinska zmaga Slovencev v Avstriji

Slovenski reprezentanti v nordijski kombinaciji so odlično odprli tekmovanje v veliki nagradi pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Vid Vrhovnik, Tia Malovrh, Ema Volavšek in Gašper Brecl so namreč presenetljivo v svojo korist odločili uvodno tekmo mešanih ekip v letošnji poletni različici svetovnega pokala v Tschaggunsu.

Po skokih na 100-metrski napravi na skrajnem zahodu Avstrije so bili naši kombinatorci še četrti za vodilnimi Francozi, drugouvrščenimi Nemci in tretjeuvrščenimi Avstrijci, toda njihov zaostanek ni bil velik – le 18 sekund. Na tekaški preizkušnji so nato izbranci glavnega trenerja Primoža Triplata nadomestili razliko in slavili zgodovinsko prvo zmago z 2,7 sekunde naskoka pred drugouvrščenimi Norvežani Jensom Luraasom Oftebrojem, Ido Marie Hagen, Marte Leinan Lund in Einarjem Luraasom Oftebrojem. Na tretjem mestu so z zaostankom 4,2 sekunde pristali Nemci.

Vid Vrhovnik in Ema Volavšek sta se skupaj s Tio Malovrh in Gašperjem Breclom danes veselila zmage v Tschaggunsu. FOTO: Marko Feist

»Neverjetno! Kar ne morem verjeti, kaj nam je uspelo. Očitno delamo v pravi smeri in upam, da bomo lahko kaj takšnega ponovili tudi pozimi,« je bil presenečen tudi Brecl.

Slovensko zastopstvo je imelo na štartu še eno ekipo (v postavi Erazem Stanonik, Teja Pavec, Silva Verbič in Jošt Juvan), ki pa po diskvalifikaciji Pavčeve (zaradi neustreznega skakalnega dresa) ni mogla izvleči več od zadnjega enajstega mesta.

Jutri bosta v Tschaggunsu na sporedu še posamični tekmi.