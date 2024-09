Veseli tudi tuji trenerji in ljudje pri FIS

S tridnevno prireditvijo v Franciji se je minuli konec tedna končala letošnja velika nagrada Mednarodne smučarske zveze (FIS) v nordijski kombinaciji. Najboljša slovenska reprezentantka Ema Volavšek si je za konec priskakala in pritekla dve drugi mesti, na tem položaju pa je pristala tudi v končni razvrstitvi. Za nemško skupno zmagovalko Jenny Nowak je zaostala le za 30 točk.

»Od poškodbe še ni minilo eno leto, tako da sem zelo zadovoljna s formo in napredkom. Skupno drugo mesto v veliki nagradi je odlično,« je bila zadovoljna 21-letna kombinatorka iz ljubljanske Ilirije.

Med najboljšo deseterico sta se v Chaux-Neuvu obakrat prebili tudi Tia Malovrh (7. in 6. mesto) in Teja Pavec (8. in 10. mesto), enkrat pa Silva Verbič (13. in 8. mesto). Francoski prireditelji so bili zaradi slabega vremena prisiljeni odpovedati drugo moško tekmo, na prvi pa sta Vid Vrhovnik in Gašper Brecl izvlekla 20. oziroma 22. mesto.

»Lahko smo kar zadovoljni s potekom in razpletom letošnje poletne velike nagrade. Dosegli smo zgodovinsko zmago z mešano ekipo, ki so je bili ob nas veseli tako tuji trenerji in ljudje pri FIS. Ema je posamezno tekmovala zelo dobro in tudi preostala dekleta so se odrezala dobro. Pri moških najbolj bode v oči to, da provizorične serije opravimo dobro, posebno Vid, na tekmah pa potem tega še ne realiziramo. A ni panike, do zime bomo to uredili, da si bodo okrepili samozavest in bomo na tekmah lahko pokazali, kar znamo,« je pod poletno različico svetovnega pokala potegnil črto glavni trener slovenske reprezentance v nordijski kombinaciji Primož Triplat.