Na vrhu Marius Lindvik, Cene Prevc je v drugi seriji ogrozil najboljše

Norvežan Marius Lindvik je bil najuspešnejši na tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Oslu. Na domači tekmi se je s tretjega mesta po prvi seriji prebil do zmage s 131 metrov dolgim drugim skokom. Za njim je za 1,6 točke zaostal vodilni po prvi seriji Markus Eisenbichler iz Nemčije, napredoval pa je tokrat najboljši Slovenec Cene Prevc, z 11. mesta do petega.

Zmagovalne stopničke je dopolnil še Norvežan Robert Johansson, ki se je v spremenljivih razmerah druge serije nanje povzpel s šestega mesta po polovici tekme, za rojakom je zaostal za 2,7 točke. Pet točk za njim in 7,7 točke za zmagovalcem je pristal Cene Prevc, ki je po 127,5 metra v prvi seriji v drugi dosegel 132 metrov in z 11. mesta še prišel do končno peto stopničko.

Po prvi seriji so imeli slovenski skakalci slabše izhodišče, saj ni bilo nikogar med deseterico. A v nadaljevanju tekme so na razplet vplivale tudi spremenljive vetrovne razmere. Dobro jih je izkoristil predvsem Cene Prevc, ki je, podobno kot pred njim Karl Geiger (Nemec je s 14. napredoval na sedmo mesto), poletel zelo daleč in napovedal, da bo uvrstitev precej popravil.

Junaki današnje preizkušnje, z leve Markus Eisenbichler, Marius Lindvik in Robert Johansson. FOTO: Terje Bendiksby/AFP

Skakalci, ki so bili tik pred njim po polovici tekme, razlike so bile sicer majhne, saj je Prevc za vodilnim Eisenbichlerjem zaostajal le za 8,1 točke, niso bili tako uspešni. Za las je bil prekratek tudi Rjoju Kobajaši, prehitel pa ga je šele Johansson, ki je na koncu s stopničk izrinil rojaka Daniela Andreja Tandeja.

V boju za zmago je imel ugodne razmere in najboljše živce Lindvik, tako da je napredoval za dve mesti in se na koncu veselil zmage. To mu je prepustil Eisenbichler tudi zaradi slabšega doskoka brez telemarka, saj je bila na koncu razlika minimalna, le 1,6 točke.

Cene peti tudi v seštevku raw air

Drugi slovenski skakalci so ostali brez prve deseterice. Timi Zajc (125, 129 m) je sicer sledil zgledu Ceneta Prevca in v drugi seriji popravil uvrstitev za šest mest, a je imel z 19. mestom preslabo izhodišče, da bi lahko na koncu prišel višje od 13. mesta. Lovro Kos (126, 125 m) je bil na koncu 15., Anže Lanišek (125, 121.5 m) 23., Žiga Jelar (122, 122.5 m) pa je bil 27.

Neuspešna sta bila Domen Prevc, ki je prvo serijo končal na 45. mestu, že v kvalifikacijah pa je z 59. mestom obtičal Anže Semenič.

»Odličen rezultat Ceneta, čeprav samo z enim odličnim skokom. Žal potrebuješ dva takšna skoka, da se boriš za zmagovalni oder. Enako velja za ostale fante, tudi Lovra in Timija. Na tekmi moramo sestaviti dva vrhunska skoka, ne samo enega, če se želimo jutri boriti za višja mesta. Raven je, manjka konstanta, to moramo popraviti,« je nastope ocenil glavni slovenski trener Robert Hrgota.

V seštevku norveške turneje raw air vodi danes osmi Avstrijec Stefan Kraft pred Kobajašijem in Geigerjem. Cene Prevc je peti, za Geigerjem zastaja za manj kot dve točki, za vodilnim Kraftom pa 28.

Naslednja tekma, zadnja na norveški turneji, bo v nedeljo znova v Oslu.