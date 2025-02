Nenavadna odločitev slovenskega trenerja, začudeni tudi Nemci

Uroš Velepec ni več glavni trener nemške reprezentance v biatlonu. Le dva dni po koncu svetovnega prvenstva je nepreklicno odstopil s svojega položaja, ki ga je zasedel leta 2023.

»To ni bila spontana odločitev in ima le omejeno povezavo z našim nastopom na svetovnem prvenstvu, na katerem smo si seveda vsi želeli doseči več. Toda zdaj, če pogledamo v celoti, vendarle nismo na ravni, ki smo si jo zastavili za cilj. Če bi imeli na voljo dovolj časa, bi se lahko zagotovo izkopali iz težkega položaja, v katerem smo se znašli,« je svojo odločitev obrazložil Velepec.

Kakor je še pristavil, bi reprezentanca, ki je v Lenzerheideju osvojila pet kolajn (po eno zlato in srebrno ter tri bronaste), potrebovala »nov impulz, morda celo nov način nagovora, da bi bila uspešna na olimpijskih igrah prihodnje leto v Milanu in Cortini d'Ampezzo«. Felix Bitterling, športni direktor za biatlon pri Nemški smučarski zvezi (DSV), je ob tem dejal, da so Uroša spoznali kot prijetnega človeka z velikimi ambicijami. »Da se je za ta korak odločil v tem trenutku, je seveda nenavadno ...« je pripomnil Bitterling.

Velepca bo kot glavni trener nasledil Tobias Reiter.