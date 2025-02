Faku usojeno šesto mesto, na koncu si je oddahnil tudi Velepec

Najboljšemu slovenskemu biatloncu Jakovu Faku so na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju očitno usojena šesta mesta. Na tem švicarskem prizorišču je že tretjič v nekaj dneh (po zasledovanju in posamični preizkušnji) zasedel to uvrstitev, potem ko je skupaj z reprezentančno kolegico Leno Repinc tudi na tekmi mešanih dvojic zaokrožil najboljšo šesterico.

Z zlato lovoriko sta se ovenčala Francoza Julia Simon in Quentin Fillon Maillet (sedem poprav), ki sta v razburljivi preizkušnji za 5,7 sekunde prehitela srebrna Norvežana Ragnhild Femsteinevik in Johannesa Thingnesa Bøja (15 poprav). Na tretjo stopnico zmagovalnega odra sta se na veselje slovenskega trenerja Uroša Velepca z zaostankom 8,3 sekunde povzpela Nemca Franziska Preuss in Justus Strelow (štiri poprave).

Jakov Fak je že tretjič na tem svetovnem prvenstvu pristal na šestem mestu. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Mešani občutki pri Leni in Jakovu

Jakov Fak in Lena Repinc sta na strelišču zbrala osem poprav, v cilju pa ju je od zmagovite francoske naveze ločilo 18,7 sekunde. Za tretjeuvrščenima Nemcema sta zaostala za 10,4 sekunde. »Sem in nisem zadovoljna. Šesto mesto je super in še bližje kolajni kot v Oberhofu. Vse bolj se približujeva vrhu. Žal mi je površnosti pri streljanju, ko po neumnosti pustiš deset sekund … Vesela sem, da sem dobila priložnost za nastop, naredila sva super rezultat, a ko si tako blizu kolajne, je prisotno tudi razočaranje,« je strnila vtise Repinčeva.

Samokritičen je bil tudi Fak. »Jaz s svojim nastopom nisem zadovoljen, sploh ne s streljanjem leže. Stoje je bilo dobro. Tekaško pa sem v zadnjem krogu izgubil mesto, kar ni dobro za samozavest. Glede na to, da je bilo na štartu 27 reprezentanc, sva lahko zadovoljna. Naredila sva svoje povprečje, saj sva bila letos vedno šesta. Za kaj več pa bo treba zgrešiti manj strelov, saj tekaško niti nisva toliko izgubljala. Več sva zapravljala na strelišču,« je pojasnil najizkušenejši slovenski biatlonec.

Zmage sta se veselila Francoza Julia Simon in Quentin Fillon Maillet. FOTO: Franck Fife/AFP

Na nehvaležnem četrtem mestu sta pristala Švicarja Amy Baserga in Niklas Hartweg (+ 12,7), peta pa sta bila Šveda Ella Halvarsson in Sebastian Samuelsson (+ 13,5). Na štartu je bilo 27 ekip.