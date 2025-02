Alpsko smučanje edini slovenski olimpijski šport, ki nima vadbenega poligona

V nadaljevanju preberite:

V Saalbachu so včeraj slovesno odprli 48. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. To je odlična iztočnica za pogovor z Enzem Smrekarjem, predsednikom Smučarske zveze Slovenije (SZS), ki je razgrnil svoja pričakovanja za vrhunec predolimpijske zime 2024/25, dotaknil se je tudi izvrstnih smukaških predstav Mihe Hrobata, krize našega moškega slaloma, nedavnih diskvalifikacij slovenskih skakalcev in vedenja Timija Zajca v Willingenu, načrtih skakalnega direktorja Sandra Pertileja, da bi združili moške in ženske tekme, kar bi pomenilo, da bi prizorišča z manjšimi napravami, med njimi tudi Ljubno, izpadli iz koledarja svetovnega pokala, odzval se je tudi na govorice, po katerih naj bi kandidiral za prvega moža Mednarodne smučarske zveze (FIS) ...