Kanadska skakalka razred zase, Ema Klinec najboljša Slovenka

Kanadčanka Alexandria Loutitt (127 m, 131 m; 266,4 točke) je dobila prvo tekmo turneje smučarskih skakalk na Japonskem. V tamkajšnjem zimskem središču Saporo je bila za naskokom najboljša, za njo sta se zvrstili Avstrijka Lisa Eder (120 in 131 m, 253,7) in Norvežanka Eirin Maria Kvandal (125,6 in 129 m, 253,1).

Do točk sta se prebili tudi dve Slovenki, ki sta imeli vendarle višja pričakovanja. Ema Klinec (123 m, 124 m; 242,9 točke) je pristala na sedmem mestu, Nika Prevc (124 m, 121,5 m; 236,6 točke) pa na enajstem.

Tretja Slovenka, Taja Bodlaj, se na 34. mestu (102,5 m, 74,9) ni uvrstila v finale. Katra Komar je na 49. mestu izpadla že v kvalifikacijah. V tem delu tekmovanja je tretje mesto zasedla Nika Prevc.