Tschofenig: Nekateri so se prav trudili zanetiti prepir med nami

Le kdo lahko ustavi Avstrijce? To je vprašanje, ki ta čas najbolj razvnema strasti ljubiteljev smučarskih skokov. In naj tekmeci še tako vztrajno ponavljajo, da se ne obremenjujejo z njihovo premočjo, ne morejo skriti, da jih prevlada rdeče-belo-rdečih »orlov« skrbi. Na nedavni 73. novoletni turneji so avstrijski skakalci osvojili tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo, pri čemer so konkurentom v bitki za zlatega orla prepustili zgolj drobtinice. V soju žarometov se je na koncu sončil Daniel Tschofenig, 22-letni as iz Straje vasi v spodnji Ziljski dolini, ki je bil včeraj najboljši tudi v kvalifikacijah za posamično tekmo v Zakopanah.