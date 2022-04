Nismo storili vsega, da obdržimo Maribor

V nadaljevanju preberite:

Slovo od tekmovalne smučarske zime, ki je bila tokrat povrhu še olimpijska, predstavlja pravi čas za pogovor z Enzom Smrekarjem. Prvi mož krovne smučarske organizacije v Sloveniji se je v pogovoru za Delo dotaknil številnih vedrih tem, a tudi tistih z bolj zaskrbljujočo vsebino, kot sta denimo očitno selitev Zlate lisice iz Maribora in Slovenije ter navedbe trenerja Zorana Zupančiča, da so ženski skoki premalo vrednoteni. S Smrekarjem smo se pogovarjali tudi o pripravah in stroških SP v nordijskem smučanju, prihodnosti alpskega smučanja in biatlona v Sloveniji ter novih smernicah v mednarodni zvezi ...