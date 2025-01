Norveški šampion šokiral svoje navijače z novico, da končuje svojo športno pot

Norveška bo ostala še brez enega športnega superzvezdnika. Po izjemnih biatlonskih bratih Johannesu Thingnesu in Tarjeiju Bøju je svoje navijače z novico, da bo po koncu sezone pri 27 letih svoje smuči postavil v kot, šokiral tudi Jarl-Magnus Riiber.

Najboljši nordijski kombinatorec na svetu, ki je na najboljši poti k že šestemu velikemu kristalnemu globusu (po sezonah 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 in 2023/24), se je za ta korak odločil zaradi zdravstvenih težav. »Po številnih letih je to moja zadnja sezona. Boleham za kronično boleznijo (Morbus Crohn), s katero bom moral živeti vse življenje,« je zaupal 27-letni Norvežan, ki prepričljivo vodi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal.

Blestečo športno pot, v kateri je z izjemo posamične olimpijske kolajne osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, si želi kronati na bližnjem domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu (med 26. februarjem in 9. marcem), na katerem bo branil kar štiri zlate lovorike izpred dveh let v Planici. Zdaj pa je z mislimi pri preizkušnjah v Seefeldu, kjer bodo od jutri do nedelje naslednje tri tekme za svetovni pokal.

76 zmag je Jarl Magnus Riiber nanizal v svetovnem pokalu, kar je rekord.

Na vprašanje, ali potemtakem ne bo prihodnje leto na olimpijskih igrah v Cortini in Milanu lovil svoje edine manjkajoče lovorike, je odvrnil, da mu to zdaj ni več pomembno.