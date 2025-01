Slovenka z dobrim tekom napredovala med deseterico, težave norveškega asa

Najboljša slovenska tekmovalka v nordijski kombinaciji Ema Volavšek si je na preizkušnji za svetovni pokal v Schonachu priskočila in pritekla osmo mesto. Še peto zaporedno zmago, s katero se je utrdila na vrhu skupne razvrstitve, je slavila Norvežanka Ida Marie Hagen, ki je za 10,5 sekunde pustila za seboj Nemko Nathalie Armbruster. Na najnižjo stopnico odra se je povzpela Japonka Haruka Kasai (+ 26,8).

Volavškova je bila po skokih na 16. mestu, na končno osmo pa je napredovala s četrtim izidom tekaške preizkušnje. Za zmagovalko Hagnovo je zaostala za 45,9 sekunde. »To je bila zelo povprečna tekma. Skok je bil boljši kot včeraj, malo pa mi še manjka, da bi se približala najboljšim, da bi štartala bolj spredaj in da bi se lahko borila tudi za stopničke. Tek je bil dober, proga ni težka. Zelo je bilo vroče, sonce in veliko gledalcev,« je sporočila Volavškova.

Naša druga kombinatorka na štartu Teja Pavec je z zaostankom 1:46,7 minute pristala na 16. mestu.

Vid Vrhovnik si je priboril 20 točk za svetovni pokal. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vrhovnik z 31. mesta do dvajsetega

Na moški tekmi se je dobro odrezal Vid Vrhovnik, ki si je z 20. mestom izbojeval svojo drugo najboljšo uvrstitev v tej sezoni svetovnega pokala. Po skokih je držal 31. mesto, na 10-kilometrski tekaški preizkušnji pa je s 17. izidom pridobil enajst mest. Drugi slovenski reprezentant Gašper Brecl je tekmo končal na 51. mestu.

Zmagal je Norvežan Jens Lurås Oftebro, ki je za 1,1 sekunde prehitel Avstrijca Johannesa Lamparterja, tretjega mesta pa se je veselil Finec Ilkka Herola (+ 8,2). Norveški zvezdnik Jarl Magnus Riiber (+ 25,5), ki vodi v skupnem točkovanju in je bil na vrhu tudi po skakalnem delu, se je moral po težavah v teku na koncu sprijazniti s šestim mestom.

Vrhovnik je za Oftebrojem zaostal za 1:27,1, Brecl pa za 4:01,3 minute. »To je zelo lep rezultat in s tekmo moram biti zadovoljen. Skoki so na kar lepi ravni. Res je, da z majhno napako ne moreš biti zraven, ampak meni je danes uspel lep dosežek. Tudi tek je bil odličen. Pohvaliti moram servis, ki je pripravil vrhunske smuči. Jutri je nov dan in napadel bom še enkrat,« je (na)povedal Vrhovnik.