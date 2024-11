Norveški trener s prvimi obtožbami: Ne verjamem, da so se pogovarjali o vremenu

Norveški smučarski skakalci so v poletno-jesenskem obdobju kazali visoko raven pripravljenosti. To velja še zlasti za Mariusa Lindvika, ki je zmagal na vseh treh posamičnih tekmah za veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze (FIS), na katerih je nastopil.

Novi glavni trener Magnus Brevig, ki je na čelu norveške reprezentance nasledil Avstrijca Alexandra Stöckla, je prepričan, da v drugih ekipah vohunijo za njimi. »Po finalu v Klingenthalu sem videl, da so nemški in avstrijski trenerji obkrožili kontrolorja opreme pri FIS. Ne verjamem, da so se pogovarjali o vremenu,« je Brevig s prstom pokazal na tiste, ki po njegovem mnenju vodijo umazane igrice v zakulisju.

Zaveda se, da so tudi takšne stvari del posla. »Ljudje so radovedni in nas opazujejo. S tem se moramo pač sprijazniti. Tekmeci te skušajo premagati tudi tako, da te poskušajo omejiti. Zato nam ne preostane drugega, kot da se gremo še mi to igro,« je še dejal glavni trener norveške reprezentance v smučarskih skokih.

Nova sezona svetovnega pokala se bo sicer 22. novembra začela v Lillehammerju.